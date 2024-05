Soluciones CRM de Caltico, todos los detalles de Microsoft Dynamics 365 for Sales

Dynamics 365 CRM es una solución tecnológica que permite que las empresas de cualquier tamaño optimicen el almacenamiento, la consulta y, en general, toda la gestión de la información relacionada con los clientes y contactos.

Pero, más allá de ser un simple software de administración de datos, se trata una herramienta esencial para cuando se quieren aumentar las ventas, puesto que no solo sirve para organizar la información, sino que también la actualiza, la automatiza y permite compartirla de manera rápida y sencilla con los departamentos correspondientes.

En ese sentido, una de las empresas especializadas en implantación de Dynamics 365 for Sales es Caltico. Está compañía está ubicada en Madrid y se dedica a proporcionar servicios de alta calidad en consultoría y desarrollo de soluciones tecnológicas especialmente diseñadas para el competitivo entorno corporativo y comercial.

Solución CRM de Microsoft Cabe destacar que Dynamics 365 es una herramienta de Microsoft CRM, que ha sido diseñada para centralizar la información de los potenciales consumidores. Esto se logra mediante un sistema integrado que facilita el acceso a la información a los equipos de negocios que se involucran con el servicio al cliente y la comercialización.

Por lo tanto, este instrumento representa una forma evolucionada y optimizada de los tradicionales métodos de seguimiento de datos, algo que normalmente se hacía con hojas de cálculo, correos electrónicos, libretas y otras herramientas aisladas. En cambio, un CRM integra y automatiza los datos, de modo que estos se pueden clasificar, administrar, compartir y resguardar de una manera más eficiente, gracias a la tecnología moderna.

Además, los sistemas basados en Dynamics 365 tienen la ventaja de que se pueden integrar con otras plataformas, como aplicaciones, webs y programas de chats en línea e intercambio de documentos.

Centralización de los datos de los consumidores Por todas las razones expuestas, Caltico considera que Dynamics 365 CRM es un software clave para la gestión comercial, en la que regularmente se ven involucradas distintas áreas de trabajo como ventas, marketing, atención al cliente, etc.

Ahora bien, implantar este tipo de soluciones requiere un proceso de adecuación a la medida para garantizar su eficacia y el cumplimiento del objetivo principal del negocio que es aumentar las ventas.

En ese sentido, el servicio de Caltico implica una fase de análisis, que busca determinar las verdaderas necesidades de la empresa contratante. Después, se lleva a cabo la implantación y configuración del CRM, en función de los requisitos del cliente. Además, la compañía de software incluye soporte técnico y mantenimiento correctivo cuando la herramienta ya esté en uso.

Adicionalmente, si el cliente lo solicita, el equipo técnico de Caltico se encarga de ofrecer formación para que el personal de la empresa contratante esté familiarizado con el sistema y pueda gestionarlo de la mejor manera posible.

En conclusión, implantar Dynamics 365 de la mano de una empresa especializada como Caltico ofrece una poderosa herramienta para gestionar la información vinculada con los clientes potenciales.