Las enfermedades de la piel (comunes y complejas) deben ser tratadas de manera inmediata para evitar desde sensaciones de ardor y picazón hasta sarpullidos y enrojecimientos severos. Por supuesto, es fundamental buscar ayuda con médicos especialistas para conseguir resultados efectivos, rápidos y duraderos. En Madrid una gran opción es Madriderma, una clínica dermatológica liderada por la Dra. Fernández Guarino, una de las mejores dermatólogas de Madrid. Esta clínica ofrece soluciones avanzadas de cirugía menor, láser y dermatología estética. Además, su equipo se caracteriza por ofrecer un trato humano, cercano, honesto y personalizado.

Especialistas en dermatología avanzada La Dra. Fernandez Guarino y su equipo de especialistas en dermatología avanzada ofrecen soluciones integrales en la clínica privada Madriderma. Estas soluciones están disponibles tanto de forma presencial como a domicilio para la mayor parte de la ciudad. De igual forma, este equipo está disponible para proporcionar asistencia en línea de calidad. Esta asistencia online le permite atender a pacientes que se encuentran en el extranjero para solventar

afecciones comunes.

Garantizan un cuidado de la piel excepcional mediante la calidad de la formación del equipo de dermatólogos y la dedicación al paciente. Estos expertos abordan múltiples enfermedades de la piel con máxima calidad, ya que destacan por una continua actualización de conocimientos y habilidades, así como en el amplio manejo con experiencia de tratamientos y técnicas en dermatología (psoriasis, fototerapia, láser, las alopecias, cirugía

menor...). La larga trayectoria profesional y experiencia da seguridad para abordar cualquier enfermedad de la piel.

Atención personalizada presencial y online En Madriderma se adaptan a las necesidades de los pacientes, asegurando que cada uno reciba un tratamiento personalizado y efectivo. La atención personalizada incluye consultas detalladas, planes de tratamiento individualizados, seguimiento constante, comunicación con el paciente y adaptaciones según su evolución. Además, proporcionan educación y asesoramiento sobre el cuidado diario de la piel. La atención personalizada en los tratamientos presenciales permite una evaluación directa, comunicación empática con el paciente y ajustes inmediatos según sus necesidades.

En los tratamientos online, herramientas de teledermatología también posibilitan un seguimiento y recomendaciones personalizadas, asegurando que los pacientes reciban la misma calidad de atención que en las consultas presenciales. Los sistemas de consulta dermatológica online permiten chat directo por el teléfono o en sistema de escritorio de manera asíncrona pero eficaz. A esto se suma que disponen de receta médica online.

Las ventajas de la asistencia a domicilio La asistencia a domicilio proporciona al profesional médico una sensación muy especial, acude a ver a los pacientes en su medio, ya que no se pueden desplazar y son muy vulnerables. Muchos pacientes se sienten aliviados al ver al médico cerca. Esto también conlleva coordinación con la familia y los cuidadores. Para la doctora Fernández Guarino enseñar curas y cuidados evoca la medicina antigua, con una cercanía especial al paciente que más lo necesita. Es satisfactorio tanto para el profesional médico como para el paciente y la familia.

Procedimientos de cirugía menor Los servicios estéticos de cirugía menor son muy demandados en Madriderma, por ejemplo quitar verrugas, quistes o lunares, que pueden molestar por roce o por estética. Son casos de patología benigna en general, aunque también realizan la extirpación de tumores malignos de la piel, aunque en menos medida. La doctora Fernández Guarino reconoce que, afortunadamente, la mayoría de los tumores de la piel curan con el procedimiento de cirugía menor.

Los protocolos de seguridad del paciente en quirófano están claramente definidos y en Madriderma los conocen bien, al provenir sus profesionales del sistema público de aprendizaje. Incluyen el circuito de esterilización, limpieza, doble verificación (double check), transporte de muestras con seguridad, anamnesis pre y post-operatoria, protección de datos, etcétera. Estos protocolos aseguran que cada paso del procedimiento se realice con los más altos estándares de seguridad, minimizando riesgos y garantizando la mejor atención posible para el paciente. ​

Afecciones de la piel más complejas La estrategia de Madriderma se basa primero en la larga trayectoria como dermatólogos generales clínicos de sus profesionales.

Posteriormente, han desarrollado convenios con clínicas y laboratorios para la petición de todas las pruebas necesarias para el estudio y seguimiento del paciente de dermatología complejo. Además, cuentan con convenios con farmacias para el depósito de medicamentos especiales, como por ejemplo los biológicos que están en actualidad para el tratamiento de la psoriasis y otras enfermedades inflamatorias. Esto les permite abordar eficazmente las afecciones de la piel más complejas. ​

Se han ocupado de casos bastante complicados, como los de pacientes del extranjero, donde en ocasiones por circunstancias de los países, la atención sanitaria es deficiente. En estos casos, hay que coordinar mediante la consulta dermatológica online para que el viaje a Madrid sea lo más resolutivo posible en su enfermedad de la piel. Preparar la cirugía de un tumor o el abordaje completo en un día de una enfermedad compleja de la piel son algunos de los retos más difíciles que ha enfrentado la clínica.

Atención tras cada tratamiento Además de los consejos clásicos después de un tratamiento: protección solar, cremas reparadoras y antihematomas, el mejor servicio post-tratamiento de Madriderma es la conexión continua con los pacientes mediante una app, WhatsApp o mail. En opinión de la doctora Fernández Guarino, no vale simplemente con entregar un informe. Pueden surgir dudas o novedades y hay que poder comunicarse con el médico. Para esta profesional, la atención no acaba en el procedimiento.

Y es de destacar que optimizando los procesos internos, utilizando eficientemente los recursos y estableciendo alianzas estratégicas con proveedores de materiales y equipos médicos que permiten diversificar los gastos, la calidad de Madriderma se ofrece a precios competitivos.

Y es de destacar que optimizando los procesos internos, utilizando eficientemente los recursos y estableciendo alianzas estratégicas con proveedores de materiales y equipos médicos que permiten diversificar los gastos, la calidad de Madriderma se ofrece a precios competitivos.