Los tratamientos estéticos más aconsejables para el verano

Es natural que muchas personas quieran lucir radiantes, saludables y en forma cuando llega el verano, ya que es la ocasión perfecta para disfrutar de unas vacaciones en la playa, pasar el día en la piscina y realizar múltiples actividades al aire libre. Ahora bien, en un entorno donde son frecuentes los retoques estéticos, muchas mujeres y hombres deciden someterse a algún procedimiento durante esta época. Esto con el objetivo de mejorar la apariencia de la piel o reafirmar el cuerpo. En este contexto, el Institut Mèdic DaVinci, ubicado en Sabadell, destaca que es importante estar bien informado acerca de cuáles son los tratamientos estéticos verano más aconsejables, así como los que están contraindicados o no resultan convenientes durante esta temporada.

Mesoterapia facial y sus ventajas para el verano Uno de los tratamientos más recomendables para aplicarse en el verano es la mesoterapia facial. Este es capaz de estimular las funciones naturales de la piel, al mismo tiempo que le aporta una hidratación profunda, algo indispensable para mantener la lozanía frente a las altas temperaturas. El procedimiento consiste en inyectar una solución que contiene vitaminas, ácido hialurónico y distintos oligoelementos que favorecen la elasticidad, previenen la oxidación cutánea, reducen las manchas y disminuyen las arrugas. No obstante, tras su aplicación, es importante protegerse de la exposición a la luz solar al menos durante 48 horas.

Otro tratamiento estético verano recomendado es la aplicación de ácido hialurónico, tanto en el rostro como en los labios. La acción de esta sustancia ofrece resultados inmediatos y la inflamación desaparece rápidamente en un plazo de entre 24 y 48 horas, así que no se requiere de mucho tiempo en recuperación.

Botox para lucir una piel tersa y joven Los procedimientos para eliminar las arrugas con la aplicación de toxina botulínica son otros de los tratamientos aconsejables entre los meses de junio y septiembre. Al igual que la opción anterior, no se requiere de mucho tiempo de recuperación y los resultados se aprecian de inmediato. Durante esta época también es muy recomendable la radiofrecuencia, la cual contribuye a la producción de colágeno y elastina, mientras recupera la firmeza facial, sin generar ningún efecto adverso por su aplicación en verano.

Tratamientos estéticos incompatibles con el verano Por otro lado, el Institut Mèdic DaVinci advierte que también existen diversos procedimientos estéticos en los cuales es preferible esperar hasta la llegada del otoño, porque pueden generar efectos secundarios frente a la exposición solar. Al respecto, las opciones no aconsejables son los tratamientos láser o IPL para la eliminación de manchas o estrías, ya que la radiación solar puede generar hipo o hiperpigmentación.

Finalmente, el peeling médico químico es otro de los tratamientos que debe realizarse en temporadas frescas, dado que implica el uso de distintos ácidos que eliminan las capas externas de la piel, así que la luz solar puede provocar una sensibilidad extrema.

