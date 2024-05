Juan José de la Torre obtuvo el premio Disrupting Business en los Global Power Leaders 2024

Cada año, White Page Internacional organiza el Global Power Leaders, un prestigioso galardón que reconoce a líderes y empresas destacadas que marcan una diferencia a nivel mundial. Para esta organización, una gestión exitosa depende de movimientos audaces que logren romper el status quo y alcanzar un factor diferencial por sobre la competencia.

Por su gran aporte a la industria, Juan José de la Torre, CEO de la firma internacional Raven, recibió el premio en la categoría Disrupting Business en la edición 2024 del Global Power Leaders. Este reconocimiento es entregado a aquellas personalidades que contribuyen en diversos campos, desde la ciencia y la tecnología hasta el impacto social y las finanzas.

Debido a su amplia experiencia, el empresario chileno se ha convertido en uno de los principales referentes mundiales tanto en el desarrollo como en la transformación de negocios digitales.

El Global Power Leaders destaca a figuras empresariales de diversas partes del mundo El pasado 25 de abril de 2024 se llevó a cabo la ceremonia de premiación del Global Power Leaders en The House of Lords, en el Palacio de Westminster, ubicado en Londres. En esta edición, el empresario chileno Juan José de la Torre fue el único empresario latinoamericano en ser nominado a una categoría del galardón, como resultado de su gran aporte en la creación y detección de nuevo valor de mercado para los clientes, a partir de un enfoque empresarial disruptivo.

Para de la Torre, recibir el premio "fue un honor y un privilegio" que celebra la labor y dedicación de su equipo en la innovación de las compañías, además del impacto provocado por Raven en la industria. “Desde el inicio, nos hemos comprometido a desafiar las normas establecidas, a pensar más allá de los límites convencionales y a impulsar la creatividad en cada aspecto del negocio”, destacó el CEO de la empresa.

Otro de los motivos por los que el empresario chileno fue reconocido es su compromiso con la innovación y el liderazgo enfocado en las personas, dos aspectos clave en el crecimiento de cualquier compañía. En ese sentido, el equipo de profesionales de Raven implementa una mirada disruptiva para la creación de interacciones reales, a partir de la combinación de estrategia, diseño y desarrollo, con el objetivo de provocar un impacto comercial significativo.

Por otra parte, de la Torre es distinguido por sus habilidades para analizar y procesar información de forma no convencional, con base en su intuición, perspectiva y conciencia emocional. Esto representa una ventaja al momento de tomar decisiones arriesgadas y generar soluciones oportunas, debido a que es posible identificar ciertos patrones y conexiones que otros perfiles ejecutivos pueden pasar por alto.

Por qué el pensamiento disruptivo resulta clave para el éxito empresarial en el siglo XXI Hoy en día, el éxito de una empresa está relacionado con la capacidad que tiene para innovar en un mercado altamente competitivo, motivo por el que la experiencia y el liderazgo de sus directivos resulta fundamental. En ese sentido, el pensamiento disruptivo es una de las principales cualidades con las que debe contar un ejecutivo de cualquier compañía, ya que esto permite encontrar soluciones innovadoras.

Según los expertos, una visión disruptiva en la gestión empresarial requiere de una mentalidad abierta y curiosa, debido a que esto determina la disposición para explorar y experimentar nuevas ideas. Por esto, los profesionales que adoptan un enfoque de este tipo están dispuestos a enfrentar la incertidumbre y la ambigüedad, lo que permite prevenir todo tipo de dificultades y convertirlas en oportunidades.

A diferencia del gerente promedio, un pensador disruptivo no se enfoca en los riesgos calculados, sino que prioriza su intuición e inteligencia emocional para entender las necesidades de los clientes y del mercado. Asimismo, esta clase de perfiles utilizan sus habilidades como una fuente de inspiración y motivación para la búsqueda de nuevas perspectivas, por lo que no corren el riesgo de dejarse controlar por sus emociones.

El premio Disrupting Business entregado a Juan José de la Torre refleja los resultados positivos que ha alcanzado Raven en la creación de nuevas propuestas de valor para impulsar el crecimiento de cada cliente. Algunos de los servicios que aportan son el diseño de negocios, las experiencias emergentes para los clientes y colaboradores, los activos tecnológicos sostenibles de alto crecimiento y los análisis de crecimiento.

De igual manera, el rol de la inteligencia artificial en el desarrollo de las organizaciones es innegable, por lo que la compañía se mantiene a la vanguardia para aprovechar las oportunidades tecnológicas que ofrece el mercado.