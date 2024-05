Tratamiento láser, una solución efectiva para combatir manchas en la piel

El deterioro en la apariencia de la piel debido a la presencia de manchas puede resultar en una pérdida de uniformidad y luminosidad en el cutis. Esta anomalía suele ser causada principalmente por el exceso de radiación ultravioleta.

En la actualidad, existen diversas opciones para la eliminación de manchas cutáneas, siendo uno de los tratamientos más efectivos el tratamiento con láser. La Dra. Janeth Arévalo, reconocida dermatóloga, ofrece este servicio en su clínica con el objetivo de proporcionar a sus pacientes una solución segura y eficaz para combatir las lesiones pigmentadas.

La tecnología láser tiene múltiples aplicaciones en el campo de la Dermatología y Estética, dentro de las cuales está su aplicación en la eliminación y control de manchas en la piel que aparecen en zonas expuestas al sol como cara, cuello y brazos y manos que generalmente se asocian al fotoenvejecimiento, es decir, a la exposición solar a lo largo de los años.

La aplicación del láser Q-switched en picosegundos y nanosegundos actúa de forma muy selectiva sobre el pigmento de la mancha cutánea, por lo que es mucho más adecuado para quitar, por ejemplo, un léntigo que otros métodos como la crioterapia o congelación con nitrógeno líquido pues, en este último caso, se produce una quemadura por frío que puede dejar como secuela permanente una inestética hipopigmentación o mancha blanca. Después de la sesión láser, puede aparecer una pequeña costrita que tarda una o dos semanas en caerse, dejando la piel intacta y con un tono uniforme

El tratamiento con láser Q-switched en picosegundos y nanosegundos es rápido indoloro, por lo que no se necesita ningún tipo de anestesia, y el paciente puede volver inmediatamente a su vida cotidiana, en ocasiones con maquillaje corrector de la zona tratada. Siempre se recomienda evitar la exposición solar antes y después del tratamiento. Además, a veces, conviene asociar una crema despigmentante para complementar adecuadamente el tratamiento.

Este láser también está indicado para eliminar las lesiones pigmentadas benignas de la piel por motivos estéticos: léntigos solares, nevus, máculas melánicas conocidas popularmente por manchas "café con leche", melasma, cicatrices hipercrómicas, secuelas de tratamientos despigmentantes, etc.

¿Cuánto tiempo permanecerán las costras? Después del tratamiento con láser, se notará un ligero acaloramiento y una leve inflamación de la zona tratada que remiten al poco tiempo. También puede darse una coloración blanquecina de la zona, que puede durar desde unos minutos hasta unos días, pero que desaparecerá del todo en diez o doce días aproximadamente, dando lugar a una tonalidad sonrosada.

¿Se puede usar maquillaje antes de ir a la sesión? En los días previos a la aplicación del láser, es conveniente no utilizar maquillajes ni correctores. De esta manera, las manchas cutáneas que deseamos tratar estarán totalmente visibles, lo que permitirá que el tratamiento sea más efectivo

La Dra. Janeth Arévalo utiliza el láser Q-switched en picosegundos, y nanosegundo una tecnología avanzada que garantiza resultados positivos para sus pacientes. Los testimonios satisfactorios de aquellos que han confiado en su experiencia y dedicación respaldan su posición como una de las mejores dermatólogas del sur de Ecuador.

Su compromiso con la salud y belleza de la piel se refleja en la excelencia de los tratamientos ofrecidos, dando a sus pacientes la oportunidad de lucir un cutis libre de manchas y con una apariencia rejuvenecida.

En conclusión, el tratamiento con láser para eliminación de manchas que ofrece la dermatóloga Janeth Arévalo es una opción segura y efectiva para mejorar la apariencia de la piel y recuperar su uniformidad.