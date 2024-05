Innovaciones tecnológicas en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo en las pymes

En el entorno laboral contemporáneo, la seguridad y salud en el trabajo (SST) es una prioridad que no puede ser subestimada, especialmente en las pequeñas y medianas empresas (pymes). A pesar de enfrentar desafíos únicos, como recursos limitados y menor capacidad para asumir riesgos financieros, las pymes tienen una oportunidad sin precedentes para mejorar sus prácticas de SST a través de la adopción de innovaciones tecnológicas.

Automatización y eficiencia Una de las principales innovaciones tecnológicas es la automatización de procesos. Las herramientas digitales pueden simplificar y optimizar tareas administrativas relacionadas con la SST, tales como la gestión de registros de seguridad, informes de incidentes y seguimiento de cumplimiento normativo. Esto no solo reduce la carga administrativa, sino que también minimiza el riesgo de errores humanos. Las aplicaciones de ForEasyWork basadas en plataformas cloud permiten automatizar flujos de comunicación de riesgos, protocolos críticos, creando estándares que faciliten la integración de la seguridad en toda la cadena de mando. Un ejemplo de ello es Asseworks que digitaliza todo el proceso de firma y comunicación de Permisos de trabajo integrando además su solución Asseloto a través de dispositivos móviles.

Inteligencia artificial y análisis de datos La inteligencia artificial (IA) juega un papel fundamental en la transformación de la SST. Los sistemas basados en IA pueden analizar grandes volúmenes de datos para identificar patrones y predecir posibles riesgos, facilitando una toma de decisiones más informada y proactiva. Esto es particularmente beneficioso para las pymes, que pueden no tener los recursos para contar con un equipo dedicado exclusivamente a la SST. Assetraining es una aplicación de Foreasyworks que integrar la IA generativa para el desarrollo de contenido e-learning, y su software AsseRisk para evaluación de riesgos utilizar la IA generativa, para extraer información de las evaluaciones de riesgos para los trabajadores.

Plataformas de gestión integrada Las plataformas digitales de gestión de SST integran todos los aspectos de la seguridad laboral en una sola herramienta. Desde la evaluación de riesgos hasta la gestión de incidentes y el cumplimiento de normativas, estas plataformas proporcionan una visión holística y coherente de la SST. Esto es especialmente útil para las pymes, permitiéndoles gestionar de manera efectiva y eficiente todas sus necesidades de seguridad laboral. For Easy Work desarrolla soluciones digitales transversales que confluyen en un unico sistema de gestión integrada para gestión de todas las acciones derivadas del sistema de gestión.

Las soluciones digitales de For Easy Work es un ejemplo claro de cómo la digitalización puede transformar la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Al adoptar esta y otras tecnologías innovadoras, las pymes pueden mejorar significativamente la seguridad y el bienestar de sus empleados, aumentar la eficiencia operativa y asegurar el cumplimiento normativo. Esta transformación no solo aborda los desafíos actuales, sino que también prepara a las empresas para un futuro más seguro y competitivo.