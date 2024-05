Amadix ganadora del reto en oncología pulmonar impulsado por AstraZeneca España y Wayra

Wayra y AstraZeneca España renuevan su colaboración para seguir impulsando la innovación en el sector sanitario a través del ecosistema emprendedor con un segundo reto en oncología pulmonar AstraZeneca España y Wayra, el corporate venture capital de Telefónica, dan a conocer a la startup ganadora del reto lanzado en busca de soluciones vanguardistas que, a través de la tecnología más disruptiva del mercado, ayuden en la investigación contra el cáncer de pulmón en España, un país donde se diagnostican unos 20.000 casos de cáncer de pulmón nuevos cada año, siendo uno de los tumores con mayor incidencia y mortalidad.

AstraZeneca España, en su firme apuesta por la innovación en el sector sanitario, ha vuelto a confiar en Wayra, como uno de sus socios core del ecosistema emprendedor en el campo de la salud. Ambas compañías afianzan su relación estratégica expandiéndola a otros países de Latinoamérica. El año pasado, lanzaron el primer reto enfocado en el diagnóstico precoz de la enfermedad crónica de riñón, donde se analizaron más de 40 startups.

En esta edición, tras recibir más de 20 candidaturas, las tres startups finalistas del segundo reto en oncología pulmonar tuvieron la oportunidad de presentar sus proyectos ante un panel de médicos y expertos de ambas compañías. Las finalistas fueron:

Alibird: presentado por la Dra. Maria Sereno Moyano del Hospital Universitario Infanta Sofía, es una plataforma diseñada para mejorar la asistencia clínica y el autocuidado de los pacientes oncológicos, recogiendo información de estos y permitiendo una mejor toma de decisiones.

Amadix: presentado por Lourdes Planelles, directora científica y Elena Sánchez, directora de operaciones, ha desarrollado un test no invasivo que con la ayuda de la IA es capaz de predecir el riesgo y de confirmar el diagnóstico de cáncer de pulmón en casos con resultados inconclusos.

Topazium: presentado por Carlos Galmarini, CEO y Juan Manuel Domínguez, Head of Drug Discovery and Biostatistics, han desarrollado dos modelos de aprendizaje automático para analizar datos de pacientes con cáncer de pulmón y ser capaces de predecir respuesta a tratamientos, identificar potenciales nuevos biomarcadores y targets o el desarrollo de medicina personalizada entre otros. Amadix es la startup ganadora de este reto que contará con el apoyo AstraZeneca y con una dotación de 10.000 € por su parte para apoyar el desarrollo de su solución, así como apoyo de expertos tanto del sector sanitario, como del emprendedor para llevarla a cabo su proyecto. Además, podrá asistir a eventos de Wayra, tanto internos como externos, para ganar visibilidad y dar a conocer su solución al mercado internacional y, de este modo, generar una red sólida de contactos. En última instancia, AstraZeneca valorará una potencial alianza para la financiación y el desarrollo su proyecto piloto en su sistema sanitario.

El Dr. César Velasco, director de innovación y estrategia digital de AstraZeneca España, ha señalado que: "estamos orgullosos de seguir impulsando retos de innovación en salud en alianza con Wayra, en esta ocasión para impulsar la innovación en el ámbito de la oncología pulmonar. Reconocemos la importancia de abordar desafíos críticos como el cáncer de pulmón. Por ello, este reto de innovación abierta refleja su compromiso continuo con la innovación en el sector sanitario".

Paloma Castellano, directora de Wayra Madrid, afirma: "Renovar el acuerdo con una de las farmacéuticas líderes en este país, como es AstraZeneca, y lanzar un nuevo reto al ecosistema emprendedor para la creación de soluciones innovadoras que frene la oncología pulmonar, es algo realmente importante para ellos. Quiern dar la enhorabuena a la ganadora Amadix por tener una solución única que realmente creen que pueden lograr grandes avances en esta materia. Proyectos como este, ellos harán avanzar en el sistema sanitario español y estaremos encantados de seguir apoyándolos para implementarlas en el mercado actual".

Lourdes Planelles, Chief Scientific Officer de Amadix, señala: "Vivimos un momento único en el cual la biotecnología unida a la inteligencia artificial les permite desarrollar herramientas innovadoras y abordar uno de los desafíos principales en la lucha contra el cáncer de pulmón, diagnosticar de manera precoz para mejorar la supervivencia de los pacientes. La colaboración con AstraZeneca y su firme compromiso con la innovación les ayudará a impulsar su test DiagnoLung, una prueba sanguínea que utiliza biomarcadores específicos en combinación con las características clínicas del paciente y la imagen diagnóstica, para detectar el cáncer de pulmón en sus etapas iniciales".