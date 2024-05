Los diferentes tipos de dislexia y su relación con la accesibilidad web, por ADDAW

La lectura es una actividad fundamental para el desarrollo adecuado de niños y jóvenes. Sin embargo, esta tarea puede ser un arduo desafío para quienes padecen de dislexia. Se trata de un problema de aprendizaje que obstaculiza la comprensión de la información que se recibe, lo que dificulta reconocer palabras con fluidez y precisión.

Así lo destaca ADDAW, una organización que fomenta la accesibilidad de los contenidos web para todo tipo de público. En ese sentido, ofrecen asistencia para adaptar las plataformas digitales a las necesidades de quienes padecen distintos tipos de dislexia, para que esta condición no limite su desarrollo y aprendizaje. También ofrecen formación tanto a profesores como a empresas, favoreciendo prácticas inclusivas. Por ejemplo, no justificar los textos, pues los hace más complicados de leer

Los diferentes tipos de dislexia y su incidencia en el aprendizaje La dislexia es un problema de aprendizaje específico y de origen neurobiológico, que dificulta la capacidad para leer, escribir, deletrear y reconocer palabras correctamente. Actualmente, entre un 15 y 20 % de la población mundial refleja algún síntoma de este trastorno, el cual se divide en varios tipos, según los signos o dificultades que genera.

Entre los diferentes tipos de dislexia, una de las más comunes es la dislexia fonológica. Esta genera dificultades para deletrear o dividir palabras en sonidos, así como para pronunciar correctamente la palabra observada. Otra variante frecuente es la dislexia visual, donde el cerebro no recibe la imagen completa que perciben los ojos, lo que dificulta tener un buen nivel de lectura y ortografía.

Por otro lado, está la dislexia superficial, que causa dificultados con las palabras que se pronuncian diferente a cómo se escriben. Esto puede disminuir la fluidez de la lectura, así como el aprendizaje de otros idiomas, especialmente el inglés, donde esta diferencia se presenta en una amplia gama de vocabulario.

La dislexia de denominación automática rápida, es una donde las personas tienen dificultades para reconocer letras y números con rapidez, lo que ralentiza la lectura e identificación de caracteres. Por último, se puede mencionar la dislexia de doble déficit, en la que un individuo sufre simultáneamente dos de los tipos antes mencionados.

La importancia de la accesibilidad web para los usuarios con dislexia En el mundo moderno, las plataformas digitales constituyen un medio donde niños y jóvenes constantemente están leyendo contenidos constantemente. Ante este escenario, la accesibilidad web desempeña un papel fundamental para las personas con dislexia, ya que puede mejorar notablemente la experiencia de lectura y navegación para estos usuarios.

Así lo señala ADDAW, la Asociación para la Defensa del Derecho a la Accesibilidad Web. Esta organización ofrece varias recomendaciones enfocadas en la población con dislexia, como el uso de fuentes claras y legibles, con un tamaño adecuado y un buen contraste con el fondo. También aconsejan estructurar el contenido web de manera clara y jerárquica, para facilitar la fluidez de la lectura.

Asimismo, recomiendan emplear herramientas multimedia, como imágenes, video e incluso tecnologías de asistencia, como lectores de pantalla o software de texto a voz. Todas estas pautas ayudan a mejorar la navegabilidad de la respectiva página, a la vez que expanden la accesibilidad de sus contenidos para quienes padecen los diferentes tipos de dislexia.