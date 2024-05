Las 7 claves para una evolución sostenible del sector Fintech en 2024, según GDS Modellica

En el horizonte de este 2024, las Fintech desafiarán la expansión de las finanzas descentralizadas con la adopción del blockchain y el crecimiento de los neobancos buscando ofrecer un futuro más inclusivo. La aceleración de la digitalización de las Fintech no solo redefinirá la forma en que se interactúa con el dinero, sino que cambiará la relación entre los usuarios y los servicios financieros La industria de las Fintech está en constante evolución y este año 2024 no será la excepción. Con el avance de la tecnología y la creciente demanda de soluciones financieras más accesibles y eficientes, las Fintech están liderando el camino hacia una transformación radical del sector financiero. En este contexto, GDS Modellica, empresa proveedora de tecnología analítica y de gestión de decisiones y especializada en la consultoría de los procesos de riesgo de crédito, señala siete tendencias claves que marcarán el rumbo de las Fintech en este 2024 como son el nacimiento delOpen Banking como impulsor de la transparencia financiera, la revolución de las finanzas descentralizadas (DeFi) o la creciente adopción de soluciones "Compra Ahora, Paga Después" (BNPL), entre otros. Tendencias que prometen redefinir la forma en que se interactúa con el dinero y gestionan las finanzas.

La Inteligencia Artificial y el Aprendizaje Automático han revolucionado la gestión financiera, su integración e implementación, son indispensable para ofrecer análisis de datos precisos y procesos más eficientes. Entre las principales tendencias de las Fintech para este 2024 GDS Modellica destacan:

- Apertura Financiera y Conectividad Bancaria: el avance del Open Banking facilita la transparencia financiera al permitir el intercambio de información entre proveedores y bancos, otorgando a los usuarios acceso a múltiples cuentas desde una sola aplicación.

- Apuesta decidida por la Inteligencia Artificial y Automatización Financiera: la integración de ambas tecnologías transformará la gestión financiera al ofrecer análisis de datos precisos, detección de riesgos y fraudes, y procesos eficientes de gestión de gastos.

- Descentralización de las finanzas gracias al Blockchain: las Fintech apostarán por las finanzas descentralizadas, permitiendo transacciones financieras sin intermediarios a través de la tecnología blockchain, fomentando la inclusión financiera y democratizando el acceso a servicios financieros.

- Pagos Diferidos y Flexibles (BNPL): el mercado de BNPL está en auge, tanto en el ámbito B2C como B2B, ofreciendo comodidad y flexibilidad en los pagos, impulsando su adopción por parte de organizaciones en todo el mundo.

- Seguridad Biométrica y Protección de Datos: la autenticación biométrica fortalecerá la seguridad en los servicios financieros, permitiendo el acceso mediante datos biométricos como huellas dactilares y reconocimiento facial, garantizando la protección de la información sensible de los usuarios.

- Personalización en la Experiencia Financiera: la gamificación en los servicios financieros mejora la experiencia del usuario al hacer las tareas financieras más interactivas y atractivas, con experiencias personalizadas que aumentarán el compromiso del usuario mediante ofertas y programas de recompensas adaptados a sus necesidades.

- El Internet de las Cosas (IoT) y Dispositivos Portátiles en la Gestión Financiera: el IoT se incorpora cada vez más al sector financiero, con la adopción de dispositivos portátiles como anillos, pulseras y relojes de pago, facilitando las transacciones y promoviendo una mayor conveniencia en la gestión financiera del usuario.

Las Fintech, como explican desde GDS Modellica, "están liderando una revolución en el sector financiero, que va desde el avance del Open Banking hasta la adopción masiva de tecnologías como la Inteligencia Artificial y el Aprendizaje Automático. Además, el Internet de las Cosas y los wearables están promoviendo una mayor comodidad y conveniencia en la gestión financiera diaria". Tendencias que no solo mejoran la experiencia del usuario, sino que también allanan el camino hacia un futuro financiero más inclusivo, eficiente y adaptado a las necesidades de la sociedad moderna.

GDS MODELLICA

GDS Modellica es una empresa que provee de tecnología - analítica y de gestión de decisiones, así como consultoría especializada en los procesos de riesgo de crédito. La compañía ayuda las organizaciones a potenciar el proceso de toma de decisiones interconectadas en cada etapa del ciclo de vida del cliente generando relaciones rentables con los clientes gracias a su conocimiento, tecnología y mejores prácticas de la industria. GDS Modellica lleva más de 17 años colaborando con éxito para cientos de instituciones financieras, minoristas, aseguradoras y diversos sectores en más de 36 países. https://www.gdsmodellica.com.