La Consultora Catenon impulsa un sofisticado programa para el retorno de talento catalán expatriado

Según el Instituto de Estadística Catalán con datos del 1 de enero de 2024, hay 386.486 catalanes residiendo fuera del país. De ellos, y contabilizando aquellos que se encuentran en edad laboral entre 25 a 60 años, 93.075 son hombres y 88.375 mujeres. Un talento expatriado que, a menudo, espera nuevas oportunidades para volver a casa, que recuerda que solo en el ámbito digital 1 de cada 4 ofertas de trabajo en Barcelona son digitales Por todo ello, Catenon desde su sede en Barcelona ha decidido impulsar un proyecto destinado a recuperar el talento en el exterior y acercarlo a nuestro tejido empresarial catalan. "El objetivo es que vuelvan a casa los expatriados, con experiencia, relaciones internacionales, y ponerlo al servicio de las empresas con sede en Cataluña, de su desarrollo y crecimiento, recuperando el esfuerzo que la sociedad puso en su formación. Se trata de profesionales con un alto valor añadido – indica Edward Parry, Directo de Catenon en Cataluña - que quieren volver, sin renunciar a un estatus ganado, con mucho trabajo y sacrificio. Cataluña tienen unas excelentes cifras de atracción de talento, hay una aceleración de la demanda en salud, tecnología, ciencia, finanzas, turismo etc. Y creemos que un proyecto como este es importante para fortalecer el entorno empresarial y ayudar a retornar a muchas personas con gran talento, formación y como no experiencia".

La iniciativa en el cual lleva trabajando Catenon desde hace un año, busca ese candidato muchas veces oculto en el extranjero, analiza los perfiles y la experiencia que ha logrado en otros países, para ponerlo a disposición de posiciones claves del mercado laboral. "Es algo muy ilusionante. Desde Catenon estamos trabajando para conseguir cruzar a los expatriados con las demandas concretas de empleo en Cataluña. Nos estamos dando cuenta que su experiencia fuera es tan enriquecedora y altamente profesional que extremadamente valorada. Al mismo tiempo, cuando desde Catenon nos ponemos en contacto con ellos, nos muestran su interés por regresar. Especialmente aquellos con puestos de decisión y con una vida laboral más larga e intensa fuera" señala Parry.

Desde su fundación, en el 2000, Catenon ha aplicado un modelo de servicios global y disruptivo, centrado en el cliente y el candidato, que se apoya en tecnologías como Big Data, Inteligencia Artificial y la automatización de procesos, consiguiendo identificar en cualquier parte del mundo, el candidato ideal para cada posición, en tiempo récord. También fue pionera a nivel mundial en el uso del video en los procesos de selección, en los que ofrece total transparencia y participación de sus clientes. Unas tecnologías fundamentales y necesarias para la realización de este nuevo proyecto de la consultora. América y Europa son los destinos favoritos de los catalanes y los principales sectores con demanda creciente de profesionales son el logístico, el aeroespacial, turismo y el de las energías renovables.

El sector turístico una pieza clave

"En concreto señala - Parry- en el sector turístico también hemos podido comprobar que hay una alta demanda debido a que Cataluña es un gran referente. Las grandes compañías de otros lugares del mundo, especialmente en el sector hotelero, buscan a los profesionales catalanes produciéndose una gran fuga de talento hacia otros países. Con alta intensidad el talento sale para trabajar a Emiratos, Latinoamérica y Asía principalmente. Sabemos que buscan conseguir el conocimiento y expertise de los profesionales de aquí. Pero también notamos que quieren volver. Que quieren regresar y tomar puestos de dirección en los hoteles urbanos de gran crecimiento en los últimos años, que se crean de forma intensa en Barcelona, en los destinos de playa y en los nuevos desarrollos turísticos ligados a experiencias sostenibles y de salud. Y es ahí, donde estamos trabajando. Grandes grupos inversores del sector turístico recurren a Catenon para atraer a sus empresas innovadores perfiles que les ayuden en la transformación que están desarrollando, para poder anticiparse a las propuestas de otros países que entienden este sector como un importante motor económico".

Por otro lado, según la consultora, los directivos catalanes trabajan en el extranjero en una amplia gama de industrias y roles. Pueden ser expatriados de empresas multinacionales con presencia en varios países, haber sido contratados directamente por empresas extranjeras por su experiencia y habilidades, o ser punta de lanza de empresas españolas que quieren expandir sus operaciones internacionales o para liderar sucursales en otros países. Además, con la globalización y la movilidad laboral, muchos directivos catalanes han buscado oportunidades en el extranjero.

Según Eurostat, la tasa de vacantes sin cubrir en Europa ascendió al 2,8 % en el primer trimestre de 2023 y al 3 % en la eurozona. Se trata de un porcentaje muy superior al 1,6 % registrado en abril de 2020. Bélgica, Alemania, Francia e Italia, son los vecinos europeos que más mano de obra demandan, con una variedad de sectores en auge, como el turístico, logístico, aeroespacial y de energías renovables. "Ante esta realidad debemos crear un plan de acción de retorno del talento, ya que el crecimiento es grande en muchos ámbitos y la demanda de profesionales de alto nivel es imprescindible cubrirla. Creemos que Cataluña podría crecer mucho más cuanto más talento atraiga, no solo de por los expatriados, sino de otros ciudadanos del mundo" finaliza Parry.