​¿Doctor de la Iglesia?

Respecto a la eminencia de la doctrina de Benedicto XVI, imagino que podría mostrarse en todos sus escritos. Ratzinger manifiesta un dominio de la historia de la Iglesia y de la historia del pensamiento impresionante; es una gran cabeza contemporánea. Dicen que Juan Pablo II leyó su Introducción al cristianismo, quedó fascinado y lo buscó para que colaborase con él. Y el tándem que formaron sigue dando frutos. Ciertamente, tiene un don para explicar las verdades de la fe y las verdades antropológicas, éticas y teológicas más importantes, por eso el cardenal Meisner le llamó el Mozart de la Teología. Las presenta con claridad, sin edulcorar, sin ambages, haciéndolas, al mismo tiempo, comprensibles y, por lo tanto, asumibles y deseables.



En definitiva, hay rasgos sólidos en él de las condiciones anteriormente aludidas. Ahora bien, más allá de si se inicia o no el procedimiento, que ciertamente se ha referido de un modo muy simple, y sabiendo que la autoridad eclesiástica competente es quien debe discernir y decidir si es merecedor de este título, la sola propuesta ayuda a conocer mejor a Benedicto XVI.

Y es que muchos se han referido a él como el papa profesor o el papa teólogo, lo cual no deja de ser un reduccionismo. ¿Fue profesor el papa? Sí, claro. Y, además, excelente. ¿Y teólogo? Evidentemente; de los mejores que ha habido. Pero hay un todo mucho mayor que esas partes que parecen subrayar, sobre todo, su altura académica, cuando no es lo más importante. Ese todo es su misma persona, que ha sabido buscar y ofrecer la verdad con su vida y en su obra. Ser un fiel cooperador de la verdad –su lema episcopal– es lo que en realidad le define. Eso sí habla de él.

Y es que Benedicto XVI ha querido dar un alimento que el hombre necesita en cualquier tiempo, y en el nuestro especialmente: el de las verdades universales, que ha puesto al alcance de todos. Las ha amasado para hacerlas pan, de modo que la gente pueda alimentarse con ellas. Esto implica un ejercicio no sólo intelectual, sino pastoral y pedagógico. ¿Será nombrado doctor de la Iglesia? No lo sé. Pero sí que es un doctor con este inmenso sentido.