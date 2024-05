​Milei en “la madre patria”

Con su provocación contra Sánchez lo más probable es que Milei consiga que acudan más votantes del PSOE a las urnas de las europeas pues, aunque hay amores que matan, no siempre muere el “enamorado”, sobre todo si se trata de alguien con tanta suerte como el inquilino de La Moncloa.



Hace más de dos siglos que Argentina se independizó y para el día después no buscaron ningún Borbón ni nada parecido. Eligieron República y su actual presidente es Milei, quien ha venido a “la madre patria”, que sigue siendo un Reino, para hacer añicos la diplomacia.

Puestos a romper moldes, Milei habría podido acusar a Sánchez de ser un cobarde por llevar seis años en la presidencia y no haber privado a Felipe VI del privilegio medieval de cometer cualquier delito sin que autoridad alguna pueda tocarle un pelo. Y más después de la trayectoria acreditada por Juan Carlos I en corrupciones diversas.

Pero si Milei no cree en la igualdad de todos ante la ley podría haber ofendido a Sánchez por envidia, pues no debe parecerle nada bien que a él sí le pueda perseguir la justicia y al rey de un imperio derrotado no.

Aunque vistos los gestos tan sonrientes de Felipe VI en sus encuentros con Milei, o con su amigo español Abascal y, en cambio, tan serios a veces con el presidente español, es lógico pensar que el de Argentina sepa que el de La Zarzuela disfruta cuando molestan al de La Moncloa.

Y que se anden con ojo los argentinos, pues cualquier día se despiertan con la noticia de que Milei ha decidido autoproclamarse rey… y puede que también inmortal.