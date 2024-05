​Puede ser que dentro de unos días Europa quede destruida, incluso el Vaticano

En un artículo anterior yo hacía referencia a los autores del libro “Un País Posible”, en relación con ciertas indicaciones que hacen acerca de educación y que me parecen desafortunadas; pero ellos no tienen culpa ninguna por no saber las raíces y las causas de la escasa formación, la carencia de bases y el alto grado de dificultades de una mayoría de estudiantes de formación profesional, del 30% de bachilleres que abandonan durante el primer curso de universidad.