​Ser positivos

A Benedicto XVI, después de la visita a Valencia, jornada de las familias, le preguntaron ¿santo Padre no ha hablado del matrimonio gay, ni de la anticoncepción, ni de las rupturas? El Papa contestó que hay mucho más de positivo en las propuestas de la Iglesia que de negativo.



Y es que la tarea de la Iglesia es mostrar la belleza del mensaje de Jesús. Un cristiano enfadado, tenso, vetusto, que no ama su época, que añora el pasado siempre, se ha olvidado del presente que es lo único que tenemos. Esa positividad no debe ser excusa para llamar a las cosas por su nombre, porque mil mentiras no hacen una sola verdad y Jesús nos dijo que la verdad nos hará libres.

Una sonrisa, la comprensión, el cariño hacen por los demás mucho más que un discurso. Bugraff dice que antes que piadoso, que también, un niño cristiano debe sentirse querido de verdad. Desde ahí se puede construir todo.