Fórmula para pasar de la teoría a la práctica

Mi vida es un desastre. Pero si quiere que le arregle la suya, tengo todo tipo de consejos, exhortaciones, y sugerencias, que le harán la vida mucho más llevadera. Usted dirá que porqué no me los aplico a mí mismo. Y yo le diría que porque entender la lógica de la teoría es mucho más fácil que ponerla en práctica. Y es que, aunque nos cueste creerlo, consciente o inconscientemente, elegimos quedarnos como estamos. Estas son algunas de las razones por las que no es fácil poner la teoría en práctica: aunque entendemos la teoría no creemos en ella, nuestro nivel de compromiso no es lo suficientemente grande, no somos honestos con nosotros mismos, no estamos dispuestos a perder lo que tenemos, Tenemos miedo a lo nuevo, nos exigimos demasiado. Bien, esta es mi experiencia. ¿Qué podemos hacer para conseguir poner la teoría en práctica?: ”Visualiza dentro de tu cabeza como te sentirás una vez que consigas aquello que quieres. No te pares, ni te castigues ante el primer intento fallido. Tómatelo como un reto y siempre que lo consigas recuerda celebrarlo. Da pasos pequeños. Recuerda que si te has dado cuenta de que lo has hecho mal, eso ya es un paso. Trabaja, o desarrolla, esa parte de ti que es disciplinada. Practica, practica, practica”… Por favor, si consigue poner en práctica mis consejos, ¿podría escribirme para decirme cómo lo ha conseguido? Gracias.