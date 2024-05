Well-Aging, el Buen Envejecer

La medicina estética ya no busca frenar el tiempo. Los tratamientos actuales tienen como objetivo que el paciente envejezca con armonía de la mano de la naturalidad.

Conceptos como antiaging, antiedad o antienvejecimiento parecen hoy propios de otras épocas, mientras que otros como well-aging o pro-aging toman la delantera en Merz Aesthetics. Ya no se busca frenar por cualquier medio el paso de los años, sino abrazarlo y aceptarlo desde nuestra mejor versión.

En lugar de centrarse únicamente en corregir signos visibles de la edad, el well-aging se concentra en mejorar la calidad de vida, tanto física como emocional, y en resaltar la belleza natural de cada individuo en cada etapa de su vida.

Un cambio de paradigma en el mundo de la belleza que se traduce en tratamientos de medicina estética poco invasivos y con resultados 100% naturales.

Alcanzar la naturalidad

Uno de los aspectos clave del well-aging es la naturalidad y es que ya no se entiende uno sin el otro. La medicina estética ha tomado buena nota de este tándem y, por eso, los tratamientos, sea cual sea la edad del paciente, son cada vez más naturales y se centran en potenciar la belleza individual.

Entre ellos, destacan la aplicación de ácido hialurónico, así como los rellenos con hidroxiapatita cálcica. Con el primero la piel gana en hidratación, luz, elasticidad y tersura; mientras que el segundo ayuda a recuperar volumen y definir el contorno facial gracias a la estimulación de colágeno.

Dos opciones perfectas para los pacientes que buscan un resultado natural, duradero y que despierte entre los demás la frase de "¡Qué bien estás!"

Al adoptar el concepto de “well-aging”, se está dando paso a una nueva era donde la autenticidad y el bienestar son los pilares fundamentales de la belleza.