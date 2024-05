Estas cápsulas nutricosméticas logran proteger la piel a la vez que potencian el bronceado

La marca nutricosmética 180 The Concept explica qué vitaminas y nutrientes pueden ayudar a conseguir un bronceado rápido y sano y cómo integrarlas en la alimentación de forma sencilla Siempre se tiene en cuenta el factor alimentación a la hora de cuidar la silueta y estar en un peso saludable, sin embargo, los nutrientes que se aportan al organismo también juegan un papel clave a la hora de estar bronceados.

¿Cómo influye la alimentación en el bronceado?

Aunque la piel se broncea de forma externa, la alimentación tiene que ver, y mucho, en la manera en como los rayos solares afectan a la piel y cómo esta responde a ellos.

"Existen determinados nutrientes y activo capaces de favorecer la producción de melanina en la piel, lo que acelera el proceso de bronceado. Además, las vitaminas con un alto contenido de antioxidantes favorecerán la rápida regeneración celular, evitando el daño causado por los rayos UVA y UVB, lo que ayudará a obtener un moreno más uniforme y duradero" explica Gema Cabañero, directora de I+D+I de la marca nutricosmética avanzada de 180 the concept.

Cabañero menciona varios activos que pueden intervenir en el proceso del bronceado y que a la vez protegen la piel.

"Entre ellos destaca el betacaroteno, un pigmento presente en hortalizas como la zanahoria y que en el organismo se transforma en vitamina A. Además de actuar como un fotoprotector interno frente a los efectos dañinos de los radicales libres, es capaz de reforzar los tejidos de la epidermis y favorecer la síntesis de melanina. La Vitamina D3, también ayuda a propiciar la regeneración celular, proceso necesario para que la piel se recupere de la exposición y el bronceado sea duradero. Asimismo, vitaminas como la Vitamina J ylas Vitaminas del grupo B, hidratan y nutren la piel, dejándola más elástica y suave, permitiendo que se broncee de forma más uniforme".

Igualmente, es importante destacar que, aunque estos nutrientes ayuden a conseguir un bronceado más sano, no reemplazan el uso de protector solar y la limitación de la exposición solar en las horas de más radiación.

Plan solar: la nutricosmética que nutre y broncea la piel

A veces, el ajetreo de la rutina diaria y la falta de tiempo pueden afectar a la alimentación, al no permitir contar con el tiempo suficiente como para preparar un planning alimentario que cubra todas las necesidades del organismo. En este caso, los suplementos nutricosméticos son una alternativa eficaz que permiten incluir en la dieta de forma fácil y rápida activos que ayuden a suplir las carencias del organismo.

En este caso, la firma nutricosmética 180 The Concept con el Plan Solar de 180 The Concept, un plan creado a partir de las fórmulas E4+E5+H6, destinado a preparar la piel y cuidarla para mejorar sus defensas y aumentar la tasa de melanina. Gracias a ello ayuda a restaurar los niveles de hidratación, regenerando los tejidos y favoreciendo un bronceado sano. A su vez, sus ingredientes actúan reduciendo la inflamación y el daño celular que se produce después de la exposición solar.

"Además de Betacaroteno, la vitamina D y varias vitaminas del grupo B, este plan nutricosmético integra entre sus fórmulas beneficiosas algas como las Algas Chlorella, Espirulina y Algas AFA capaces de reforzar los tejidos de la piel para antes de la exposición solar" informa Cabañero.

A ello añade, "también integra PureWay- C®️, forma patentada y probada de Vitamina C que ayuda a estimular las neuronas sanas y elimina los radicales libres y Ovoderm®️, una fuente directa de colágeno que mejora la calidad de la piel ayudando a mantener su hidratación y elasticidad".

Entre sus ingredientes también se pueden encontrar N-acetilcisteína, L-Arginina o L-Ortinina, aminoácidos capaces de actuar como un escudo de protección solar y potenciar la regeneración de los tejidos.

Todos los productos de 180 the concept están certificados por las autoridades sanitarias europeas y con número de registro sanitario. En la fabricación se cumple con las normas de calidad y seguridad alimentaria, garantizando la trazabilidad de los productos y procesos. Tiene la certificación de buenas prácticas de fabricación GMP-Codex, emitido por SGS, certificado ISO9001-2015, Certificado Orgánico, Certificado ECO-023 y FDA.