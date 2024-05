Clickferry celebra su 15º aniversario con ofertas especiales y en plena expansión internacional

Clickferry, el comparador de precios de ferry líder en el mercado español, conmemora su 15º aniversario con ofertas exclusivas y sorpresas para sus clientes Clickferry es una empresa malagueña que se dedica desde hace más de una década y media a facilitar a los viajeros una herramienta de comparación de precios y horarios de ferrys. Como valor añadido, es posible comprar el billete directamente en su propia web.

Lo que comenzó siendo una startup tecnológica en 2009 es ahora una empresa consolidada que opera en mercados internacionales y no para de crecer.

Este logro se ha alcanzado sin la intervención de inversores externos, gracias al incansable esfuerzo de su CEO y a un equipo comprometido. Desde sus comienzos, Clickferry ha superado fronteras y ha afrontado diversos desafíos como la crisis sanitaria del COVID. A pesar de esto, ha conseguido establecer una presencia sólida en el mercado global, demostrando que con visión, determinación y un equipo apasionado, es posible conquistar cualquier desafío.

Este 2024, y con motivo de la celebración de su 15 aniversario, han preparado distintas sorpresas para premiar la fidelidad de sus clientes. Organizarán sorteos en redes sociales y regalarán el reembolso de dos de las reservas que se efectúen en su web para viajar a Baleares este verano.

Ofertas destacadas y expansión internacional

Durante estos meses, la empresa ofrece atractivas promociones para aquellos que estén planificando un viaje. Una de las más destacadas es la ruta Valencia-Ibiza, con precios desde 9€ por trayecto durante el mes de julio. Estas ofertas reflejan el compromiso de Clickferry con el acceso económico y conveniente al viaje en ferry.

Las promociones también están disponibles en la ruta de Ferry Denia a Ibiza y también se ofrecen interesantes descuentos para viajar en otros trayectos de ferry a Baleares, brindando opciones atractivas para descubrir estos idílicos destinos durante el verano.

Ventajas de viajar en ferry

Viajar en ferry ofrece múltiples beneficios, siendo una alternativa destacada para aquellos que desean llevar equipos deportivos, bicicletas o material de camping sin preocuparse por el límite de equipaje. Además, los viajeros pueden embarcar su propio vehículo, lo que permite explorar el destino con total libertad y sin depender de servicios de alquiler. Las instalaciones a bordo, similares a las de un crucero, proporcionan una travesía placentera y confortable con restaurantes, áreas de descanso y la opción de viajar en camarote. Esta opción es perfecta para llegar a destino descansado y poder disfrutar del viaje desde el primer minuto.

Explorando nuevas rutas

Además de las populares rutas hacia Ibiza y Baleares, Clickferry facilita viajes a una variedad de destinos encantadores. Desde las conexiones con Marruecos y Argelia hasta los viajes a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y las rutas hacia las Islas Canarias, los viajeros tienen a su disposición numerosas opciones para planificar sus vacaciones de verano y escapadas.

En la actualidad, la empresa está ofreciendo un 15% de descuento exclusivo en todos los trayectos de la Naviera Armas para las reservas que se realicen entre el 25/05 y el 27/05

También es posible viajar a destinos como Italia y Cerdeña desde Barcelona, así como a Irlanda y el Reino Unido desde el norte de España.

El compromiso continuo de Clickferry

A medida que Clickferry se acerca a su 16º año, reafirma su compromiso de proporcionar un servicio excepcional. A través de su esfuerzo y la mejora continua de servicios, Clickferry se consolida como una opción de preferencia para la contratación de viajes en ferry, ofreciendo una plataforma confiable para la planificación y reserva. No en vano, la empresa tiene una puntuación excepcional, de 4,65 sobre 5 según datos de la plataforma Trusted Shop que actúa como verificador de reseñas.

Además de recopilar todas las ofertas de las navieras, la empresa oferta valores añadidos al viaje y cuenta con ofertas propias y exclusivas que aseguran conseguir el mejor precio. Destacan entre otras su programa Click Descuentos que permite acumular puntos de ahorro en cada reserva y su acuerdo para ofrecer a sus clientes un descuento del 15% en hoteles.

Si se busca inspiración para organizar viajes en ferry, se aconseja visitar la sección de ofertas de su web y seguir a la empresa en sus redes sociales para no perderse ninguna promoción flash.