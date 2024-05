El COACM da la bienvenida a las cinco nuevas juntas directivas de sus demarcaciones provinciales

Surgidas, a lo largo del mes de mayo, después de culminar los diferentes procesos electorales democráticos, en las provincias en las que no hubo una candidatura única. Los nuevos cargos han sido elegidos para los próximos cuatro años, y ya han tomado contacto con la junta directiva regional. Tomarán posesión el próximo 6 de junio, en la Asamblea General del COACM, en Cuenca El Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha da la bienvenida a las nuevas juntas directivas de las cinco demarcaciones provinciales de la entidad. Todas han renovado sus cargos en virtud de los correspondientes procesos democráticos que se pusieron en marcha en cada una de ellas.

En las provincias de Albacete, Ciudad Real y Cuenca, hubo una única candidatura, por lo que no fue necesario iniciar el proceso electoral. Así, en Albacete, el nuevo presidente de la demarcación será Eduardo Mascagni Valero; en Ciudad Real, lo será José Antonio González Baos; mientras que en Cuenca, va a repetir, por segunda legislatura, Juan José Ramón Vindel.

En las provincias de Guadalajara y de Toledo se presentaron dos candidaturas, por lo que hubieron de llevarse a cabo los correspondientes comicios. A su conclusión, y de acuerdo con el resultado de las elecciones, la nueva presidenta de la demarcación de Guadalajara es Patricia García Caballero. En Toledo, en un proceso similar, resultó elegido Ángel Sánchez Fernández.

La decana del COACM, Elena Guijarro, felicita a los nuevos presidentes, y a los equipos que lideran, por "la consecución de sus nuevos cargos", al tiempo que agradece su dedicación a los arquitectos que han optado a ocupar puestos en las juntas provinciales, puesto que "el mero hecho de mostrar interés para trabajar por y para la mejora de nuestra profesión, me merecen, a mi y a la junta directiva que dirijo, el máximo respeto". Así, en palabras de la decana, "lo que ahora corresponde es trabajar, como una sola estructura y como venimos haciendo hasta ahora, por mejorar nuestra profesión en todos los frentes abiertos, que no son pocos".

Objetivos de la actual Junta Directiva del COACM, a nivel regional, son los de continuar trabajando para conseguir un Colegio más participativo mediante el impulso a agrupaciones encargadas de revitalizar los distintos negociados de la profesión, de grupos de trabajo y comisiones, oficinas de rehabilitación, cursos y jornadas; para conseguir un COACM más abierto y cercano a la sociedad, con mayor transparencia, continuas comunicaciones, circulares y notas de prensa; y un colegio más moderno, con una nueva aplicación de visado, nuevos procedimientos de comunicación telemática, nuevos programas de gestión y con voto telemático. Otros objetivos son los de mejorar los servicios de asesoramiento administrativo, tecnológico, técnico y jurídico, unificando procedimientos y defendiendo baremos de honorarios profesionales orientativos que garanticen la calidad de la Arquitectura, y potenciar la participación de los jóvenes arquitectos. "Para todos ellos contamos con el entusiasmo y la energía de las nuevas juntas directivas provinciales", añade Guijarro.

El momento de la llegada, es también el de la despedida de los presidentes que dejan su cargo. Son Carlos Rojo, en Toledo, Federico Pérez Parada, en Ciudad Real; José Antonio Herce, en Guadalajara; y Ana Teresa García, en Albacete, si bien esta última continuará siendo miembro de aquella junta directiva como secretaria. "A todos ellos, y al resto de miembros que no van a continuar, les doy las gracias por la entrega que han manifestado hacia nuestra profesión. Les agradezco su esfuerzo y sus opiniones, siempre estimulantes y constructivas, a lo largo de todos estos años. Entre todos, hemos conseguido ya muchas cosas, como la recuperación de unos Premios de Arquitectura y Urbanismo en la región, o la puesta en marcha de las Oficinas de Rehabilitación de CLM, por citar solo unos ejemplos. Y a todos ellos, por último, les pido que sigan apoyando la labor del COACM, ahora desde el ejercicio de la profesión, porque les necesitamos", termina la decana.

Las nuevas juntas directivas provinciales ya han tomado contacto con la Junta Directiva del Colegio, a nivel regional, y tomarán posesión de sus cargos el próximo día 6 de junio en la Asamblea General del COACM.

La composición total de las nuevas juntas directivas queda como sigue:

Albacete

• Presidente: Eduardo Mascagni Valero

• Secretario: Ana Teresa García Jiménez

• Tesorero: María Teresa Martínez Pérez

• Vocal 1º: Blanca Belmonte Hernández

• Vocal 2º: María del Carmen Real Tomás

• Vocal 3º: Antonio Peña Cerdán

• Vocal 4º: Ángel Aulló Martínez

Ciudad Real

• Presidente: José Antonio González Baos

• Secretario: Miguel Marín Rodríguez

• Tesorero: David García-Manzanares Vázquez de Agredos

• Vocal 1º: Azucena Hervás Calle

• Vocal 2º: Raquel Nieves Ochoa González de Osuna

• Vocal 3º: Cristina Grande Rivero

• Vocal 4º: Fidel Piña Sánchez

Cuenca

• Presidente: Juan José Ramón Vindel

• Secretario: Óscar Robles Balmori

• Tesorero: Eduardo Bartolomé López

• Vocal 1º: Sara Martínez Sequí

• Vocal 2º: Mario Rojo Valencia

• Vocal 3º: Irene Caracena Alejo

Guadalajara

• Presidente: Patricia García Caballero

• Secretario: Javier Abad Sanz

• Tesorero: Beatriz González López

• Vocal 1: Miguel Solano Gallego

• Vocal 2: Alba Escudier Martínez

• Vocal 3: Kevin Tomico Fernández

Toledo

• Presidente: Ángel Sánchez Fernández

• Secretario: Eugenio Díaz Alonso

• Tesorero: Jesús Peco López

• Vocal 1º: Emilio León Alonso Gómez

• Vocal 2º: María Isabel Rocha Gil

• Vocal 3º: Manuel Urtiaga de Vivar Gurumeta

• Vocal 4º: Federico Dietl Sagües