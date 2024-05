La doctora Natalia Gennaro y sus tratamientos para un suelo pélvico en Madrid

Crear conciencia sobre el bienestar genital y sexual es el primer paso para iniciar acciones preventivas o curativas de cualquier patología. Desde su centro de atención en Madrid, la doctora Natalia Gennaro Della Rossa y su equipo altamente especializado ofrecen servicios únicos en medicina de precisión para el cuidado del suelo pélvico. Los tratamientos, ya sean quirúrgicos o no quirúrgicos, se enfocan en la cirugía de reconstrucción de ligamentos del suelo pélvico mediante técnicas robóticas, medicina regenerativa genital, medicina antienvejecimiento y la prescripción de hormonas bioidénticas, adaptadas a las necesidades individuales de hombres y mujeres.

La importancia de cuidar el suelo pélvico Solamente cuando se pierde la función del suelo pélvico, se experimenta lo difícil que es vivir con malos esfínteres, perdiendo orina o gases o heces, dependiendo de baños, pañales y con una limitada vida sexual, por eso la doctora Gennaro destaca que su misión es inspirar y empoderar a sus pacientes para que reconozcan la importancia del suelo pélvico en su calidad de vida.

Como licenciada en Medicina de la Universidad Nacional de Ciencias Médicas de Córdoba, Argentina, especializada en Ginecología y Medicina de la Longevidad, subespecializada en Suelo Pélvico y Ginecología regenerativa y funcional, con 18 masters realizados, la doctora se dedica a facilitar el acceso a la información sobre síntomas, enfermedades y tratamientos innovadores, demostrando gran compromiso con la salud íntima de cada persona.

Desde 2007, la especialista se ha dedicado a resolver situaciones como la incontinencia urinaria, dolor en la pelvis, hiperlaxitud vaginal, prolapso de órganos pélvicos, disfunciones sexuales y mucho más. Gennaro es reconocida internacionalmente como experta en soluciones en estos problemas mediante cirugía laparorobótica avanzada, láser vaginal, radiofrecuencia, cosmética ginecológica y bioestimulación con factores de crecimiento.

Aprendiendo sobre el suelo pélvico La amplia trayectoria de la doctora Gennaro la ha llevado a concluir que “el suelo pélvico no es un músculo”, sino un área anatómica mucho más compleja que sostiene y mueve todos los órganos pélvicos. Asegura que las perfectas condiciones de este sistema, sumadas a un conjunto muscular sano y fuerte, son indispensables para la calidad de vida.

Por lo tanto, la experta recomienda que, ante síntomas que indiquen el debilitamiento del suelo pélvico, como bultos por genitales, dolor pélvico, dolor en las relaciones sexuales, gases vaginales, sequedad vaginal, disminución de la sensibilidad del orgasmo, pesadez abomino-lumbar o pélvica, trastornos urinarios, u otros, se debe acudir a consulta especializada y más pronto que tarde. La doctora y su equipo evaluarán si se presentan patologías como síndrome de relajación pélvica, distensión perineal, diástasis abdominal, elongación o ruptura de ligamentos, prolapso de órganos pélvicos, síndrome de urgencia miccional, vaginismo, entre otras.

En manos de la especialista y su equipo están disponibles las soluciones más completas y eficaces a todos los problemas, mediante tratamientos no quirúrgicos, como la estimulación de los tejidos con aparatología; o quirúrgicos, entre los que destacan más de 10 técnicas diferentes de cirugías robóticas, laparoscópicas o vaginales, y más de 16 técnicas de cirugías reconstructivas de las paredes vaginales y del cuerpo perineal.

Cada procedimiento es ejecutado con precisión, delicadeza y sabiduría por esta profesional cuya amplia experiencia garantiza una satisfacción global y mejoría de la calidad de vida del 97 % tras los tratamientos en pacientes con problemas del suelo pélvico.