Bodegas Osca de Ponzano conquista París

Bodegas Osca ha brillado con luz propia en el prestigioso Concurso Internacional Garnachas del Mundo, celebrado recientemente en París.

En esta edición, la bodega ha obtenido una medalla Doble Oro y dos medallas de Oro, consolidándose como la bodega más laureada del Somontano en este certamen.

El concurso, conocido como Concours Grenache du Monde, que este año se ha celebrado en París con motivo de los Juegos Olímpicos, atrayendo la atención de enólogos y aficionados de todo el mundo. Este año, la excelencia de Bodegas Osca ha sido reconocida con una medalla Doble Oro para su MASCÚN GARNACHA 2022, un logro sin precedentes para un vino del Somontano en esta competición.

Además, la bodega ha recibido una medalla de Oro para su MASCÚN GARNACHA 2023 y otra medalla de Oro para su MASCÚN GARNACHA CRIANZA 2020. Estos reconocimientos no solo destacan la calidad excepcional de sus garnachas, sino que también reafirman a Ponzano como el paraíso de la garnacha.

Desde la creación del Concurso Garnachas del Mundo hace 12 años, Bodegas Osca ha sido una constante en el podio, acumulando importantes galardones que reflejan su compromiso con la excelencia y la tradición vitivinícola del Somontano. Este año, con tres premios de la más alta categoría, Bodegas Osca se consolida como un referente indiscutible de la viticultura en la Denominación de Origen Somontano.

La trayectoria de Bodegas Osca Bodegas Osca ha dedicado años a perfeccionar sus técnicas y a cultivar las mejores garnachas del Somontano, una región reconocida por su terroir único y su clima ideal para el cultivo de esta variedad de uva. La pasión y el esfuerzo invertidos en cada cosecha han dado sus frutos, colocando a Bodegas Osca en la cúspide de la viticultura.

El reconocimiento obtenido en París no es solo un triunfo para la bodega, sino también para toda la región del Somontano, que ve cómo sus vinos ganan prestigio y reconocimiento a nivel internacional. La medalla Doble Oro para el MASCÚN GARNACHA 2022 es un hito histórico, el primero en la historia del certamen para un vino del Somontano, y un testimonio del nivel de excelencia alcanzado por Bodegas Osca.

Un futuro brillante para Ponzano Con estos logros, Bodegas Osca no solo celebra su éxito, sino que también pone en el mapa a Ponzano como una tierra idónea para la producción de garnachas excepcionales. La bodega continúa su camino hacia la excelencia, con la mirada puesta en futuras cosechas y nuevos reconocimientos.

Bodegas Osca invita a todos los amantes del vino a descubrir sus premiadas garnachas y a ser parte de esta emocionante aventura vitivinícola que sigue cosechando éxitos y elevando el nombre del Somontano a lo más alto del panorama vinícola mundial.

Para más información sobre los vinos y para estar al tanto de las novedades, se puede visitar el Blog de Bodegas Osca. ¡Celebrar con ellos estos triunfos y descubrir el sabor incomparable de las garnachas!