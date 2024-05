La importancia de los protectores solares para bebés y dónde adquirir los mejores

La protección solar es uno de los aspectos fundamentales en el cuidado de los bebés. Los protectores solares infantiles no solo ofrecen defensa contra los dañinos rayos UV, sino que además ayudan a preservar la delicada piel de los bebés frente a los efectos adversos del sol. Estos productos se han convertido en grandes aliados para los padres, y lo mejor de todo es que ahora mismo en el mercado hay muchas alternativas que se adaptan a todas las necesidades. Aun así, es fundamental saber elegir el protector adecuado con base en sus componentes y sus características para garantizar su eficacia. Entre los lugares más especializados en los que se pueden adquirir estos artículos, destaca la farmacia online FarmaSky

Protectores solares infantiles, la importancia de utilizarlos Los protectores solares infantiles deben ser un imprescindible en los bolsos de las madres, dado que la piel de los bebés es sumamente delicada, debido a que su barrera cutánea no está completamente desarrollada. Durante sus primeros meses de vida, los más pequeños no deben exponerse directamente al sol. De hecho, algunos pediatras coinciden en que el momento ideal es después de los seis meses de nacidos. La exposición a los rayos UV de pieles tan sensibles, puede derivar en quemaduras, daños o lesiones cutáneas. Pero si bien es vital colocar protección solar a los bebés, hay que ser muy meticulosos con la elección. Los productos erróneos con formulaciones agresivas pueden llegar a causar irritaciones o incluso otras reacciones importantes.

Si los planes consisten en llevar a los niños a la playa o a la piscina, más allá de la colocación de protector solar es recomendable reforzar su cuidado con un gorro y con ropa protectora fresca, de colores claros y de materiales como el algodón. De igual manera, hay que prepararles un espacio con sombras, con la ayuda de sombrillas. Aunque estas medidas de protección se deben tomar en todo momento, hay que saber que las horas de exposición solar más peligrosas son desde las 11:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

Qué protector solar elegir FarmaSky cuenta con una selección de protectores solares infantiles de reconocidas marcas como Nivea, La Roche, Heliocare, Eucerin, Vichy, Apivita, Bioderma, entre muchas otras. Los productos vienen en diversas presentaciones: spray, loción, leche, crema, bruma y más. El saber cuál elegir depende del presupuesto y de las preferencias de cada quien. Lo esencial es que la protección sea alta, concretamente de SPF 50+.

Entre los protectores más vendidos se encuentra el Vichy Capital Soleil Spray Niños SPF50 200Ml, el Heliocare 360 Pediatrics Stick Spf50+ 25 Gr, el Vichy Capital Soleil bruma anti-arena niños SPF50 200Ml y el Elifexir Eco Baby Care crema solar mineral Spf50+ 100 ML.

En definitiva, queda claro que la protección solar infantil es imprescindible. Para la tranquilidad de los padres, lo mejor que se puede hacer es comprarlos en farmacias de referencia que ofrezcan todas las garantías, tales como FarmaSky.