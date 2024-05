Ventajas y beneficios de los robots industriales.

Desde que la robótica móvil autónoma comenzó a formar parte del escenario industrial, ha cambiado la manera en que se lleva a cabo tanto la producción como la propia gestión de los procesos de fabricación.

Hay fundamentalmente una ventaja del uso de robots en la industria: mejora la calidad de vida de los humanos.

Los expertos en el sector de la robótica coinciden en que, los robots y manipuladores móviles autónomos, están destinados a asumir las tareas que resultan peligrosas, repetitivas o tediosas para las personas. Existe una manera común de categorizar este tipo de tareas: las 4 D por sus siglas en inglés: Dull (aburridas), Dirty (sucias), Dangerous (peligrosas) y Dear (costosas). Estas tareas son un desafío para los trabajadores, ya que implicaban monotonía, riesgos para la salud y costos significativos. Sin embargo, la automatización mediante robótica móvil autónoma, solventa de manera eficaz la problemática.

A continuación se exploran los beneficios de los robots industriales y cómo mejoran las famosas 4 D.

DULL: ¿POR QUÉ UTILIZAR ROBOTS PARA TAREAS REPETITIVAS?

Las labores tediosas y rutinarias han sido una fuente constante de preocupación para los empleados, ya que pueden desencadenar aburrimiento, fatiga y una merma en la eficiencia laboral.

Esto se observa constantemente en el uso de robots autónomos en la logística y el transporte interno en almacenes. Antes, los trabajadores tenían que realizar tareas monótonas cada día durante horas como mover palés de un lugar a otro, escanear códigos de barras y clasificar productos. Ahora, los robots móviles autónomos pueden hacer todo esto de manera eficiente y sin descanso. Esto libera a los trabajadores humanos de tareas aburridas y les permite concentrarse en actividades más creativas y estratégicas, que les aportan mayor valor.

Otra muestra de esto sucede en el sector de la agricultura donde robots móviles autónomos como RB-VOGUI también están revolucionando la forma en que se manejan las tareas repetitivas (procesos de recolección o fitosanitarios, por ejemplo). Los robots agrícolas pueden sembrar, cosechar y cuidar las plantas de manera precisa y constante, lo que elimina la necesidad de que los agricultores pasen horas realizando estas tareas rutinarias. Esto no solo reduce el tedio, sino que también aumenta la eficiencia y la productividad en la agricultura.

DIRTY: LA AUTOMATIZACIÓN EN AMBIENTES ‘SUCIOS’

Se pueden considerar entornos sucios aquellas fábricas que manejan sustancias tóxicas, minas, las zonas de desastre o todo aquel que, por la naturaleza de su actividad pueda ser perjudicial para la salud de los trabajadores. Las tareas que implican la manipulación de sustancias peligrosas o la exposición a condiciones insalubres son un verdadero riesgo para la mano de obra humana. Aquí es donde la robótica móvil autónoma cobra fuerza.

En las fábricas, por ejemplo, los robots móviles autónomos pueden encargarse de tareas que involucran la manipulación de materiales tóxicos o peligrosos como pinturas y productos químicos. Esto no solo protege la salud de los trabajadores, sino que también reduce el riesgo de accidentes laborales y derrames. Un ejemplo de ello es la planta de reciclaje de residuos electrónicos del proyecto HR-RECYCLER de Robotnik.

DANGEROUS: REDUCCIÓN DE RIESGOS PARA LOS TRABAJADORES

Otra de las inquietudes frecuentes en la industria son la ejecución de aquellas tareas peligrosas que pongan en riesgo la integridad o la salud de los empleados. La robótica móvil autónoma ha demostrado ser una solución efectiva para reducir estos riesgos.

En la industria de la construcción, los robots autónomos pueden realizar tareas como la demolición de edificios en condiciones peligrosas o el mapeo en construcciones deterioradas. Así se evita que los trabajadores se expongan a estructuras inestables y materiales peligrosos. Además, pueden realizar inspecciones de seguridad en lugares de difícil acceso, identificando problemas potenciales antes de que representen un riesgo para los trabajadores. Robotnik trabaja desde hace años en el proyecto europeo Bimprove, cuyo objetivo es precisamente la mejora de los procesos de construcción mediante la tecnología.

DEAR: REDUCCIÓN DE COSTOS Y AUMENTO DE LA EFICIENCIA

Reducir el coste económico de los procesos industriales es una necesidad común a todos los fabricantes. La subsistencia y competitividad de muchas fábricas dependen de que consigan disminuir esos costes. La robótica móvil autónoma no solo mejora la seguridad y la calidad de las tareas, sino que también ahorra dinero en a medio plazo.

La flexibilidad en la producción es otra ventaja importante relacionada con los costes. Los robots móviles pueden adaptarse rápidamente a diferentes tareas y entornos, lo que los convierte en máquinas versátiles y multifuncionales.

En la industria manufacturera, los robots móviles autónomos pueden operar las 24 horas del día, los 7 días de la semana sin necesidad de descanso, más allá del tiempo de carga, lo que aumenta significativamente la eficiencia de la producción. Esto hace que la fabricación sea más rentable y competitiva. En este artículo se explica con más detalle los diferentes tipos de AMR para almacenes y cómo ayudan a ahorrar costes productivos.

El sector de la logística cuenta con una de las mayores tasas de implementación de robots móviles autónomos, capaces de optimizar las rutas de entrega y reducir los costos de transporte. Además, la automatización en la gestión de almacenes disminuye los errores humanos y reduce las pérdidas debido a roturas y daños en los productos.

LA EVOLUCIÓN DE LA ROBÓTICA MÓVIL AUTÓNOMA

Si bien la robótica móvil autónoma ha avanzado significativamente en la mejora de las 4 D, su potencial aún no se ha agotado. Los avances en inteligencia artificial, sensores y tecnología de navegación están permitiendo que los robots sean cada vez más versátiles y capaces de abordar una amplia variedad de tareas. En la agricultura, por ejemplo, los robots autónomos están aprendiendo a identificar y eliminar malas hierbas de forma selectiva, lo que reduce la necesidad de herbicidas químicos.

En resumen, los beneficios de los robots industriales van desde la mejora de la productividad y la calidad del producto hasta la reducción de costos laborales y la mejora de la seguridad en el trabajo.

La introducción de robots móviles en la industria y en entornos de fabricación ofrece una serie de avances productivos significativos que irán aumentando según evolucione el contexto tecnológico. Por ejemplo, mediante la integración con la Internet de las cosas (IoT), los robots móviles pueden conectarse a sistemas de IoT para recopilar datos en tiempo real y optimizar los procesos de producción. Esto permite una toma de decisiones más informada y una mayor eficiencia en toda la cadena de producción.

Cada vez son más los ejemplos que muestran la importancia de la colaboración humano-robot en la que, el humano aporte sus capacidades y el robot ejecute de manera autónoma las tareas aburridas, repetitivas, peligrosas o costosas. En primer lugar, estos robots aumentan la productividad al trabajar de manera continua y sin descanso, lo que minimiza los tiempos de inactividad y maximiza la producción. Además, su precisión milimétrica asegura una calidad constante en la fabricación y la manipulación de productos, lo que se traduce en una mejora general en la calidad del producto y menos desperdicio. La flexibilidad, reducción de costos y la posibilidad de especialización son otras de las ventajas que aportan los robots industriales.

En última instancia, la adopción de robots móviles mejora la competitividad global de las empresas. Al aumentar la eficiencia y reducir los costos de producción, las organizaciones pueden competir de manera más efectiva en un mercado global cada vez más exigente.