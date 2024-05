El 69 por ciento de los hogares canarios se encuentran en situación de sobreendeudamiento

Según un estudio de Canarias Sin Deuda, empresa especializada en la Ley de Segunda Oportunidad, el perfil de gran deudor en las islas es una persona soltera, sin hijos y asalariado

El número de canarios que recurre a este mecanismo legal para la cancelación de su deuda ante una situación de insolvencia ha aumentado de forma exponencial

El 69,6% de los hogares de Canarias tiene un alto nivel de endeudamiento, según un estudio de Canarias Sin Deuda, empresa especializada en la gestión de la Ley de Segunda Oportunidad.

Los expertos afirman que el número de canarios que recurre a este mecanismo legal, al encontrarse en una situación de insolvencia para recuperar su estabilidad económica, ha aumentado de forma exponencial en los últimos años.

Según los datos de un informe elaborado por Canarias Sin Deuda, el perfil de gran deudor en las islas es una persona soltera, sin hijos y asalariada. Samuel Díaz, jefe territorial de Canarias Sin Deuda explica que “el perfil actual de deudor nos indica que, pese a lo que se pueda pensar, la persona en situación de sobreendeudamiento no tiene por qué estar necesariamente en situación de desempleo. Suele ser consecuencia, en general, de una mala gestión de los gastos e ingresos, que nos lleva a vivir ‘por encima de nuestras posibilidades’. Una situación que puede tambalearse cuando llegan más gastos imprevistos”.

La cifra media de deuda, para los casos que recurren a la Ley de Segunda Oportunidad es de unos 70.400 euros. “No hay una cifra concreta para el sobreendeudamiento, ya que depende de las circunstancias y gastos de cada caso. Una persona puede llegar a la insolvencia por una deuda de 14.000 euros, mientras otras personas acumulan cientos de miles de euros en el momento de declararse insolventes”.

En cuanto a la composición, más de un cuarto de la deuda que acumulan los hogares, el 28%, se debe a préstamos adquiridos que hay que devolver; un 15% a los intereses de las tarjetas de crédito y un 5 % corresponde al pago de la hipoteca. Avales, otro tipo de financiación o deudas con proveedores constituyen también parte de esta deuda.

El perfil de deudor en Canarias Aunque la mayoría de las personas que recurren a la Ley de Segunda Oportunidad son solteros, también hay un porcentaje significativo de personas casadas (21,2%) que tienen que recurrir a esta solución, mientras que cerca de un 15 % son personas divorciadas o separadas.

Según Samuel Díaz “Es cierto que un divorcio o una separación suele implicar una serie de gastos imprevistos que pueden desestabilizar la situación económica personal y conducir a una espiral de deuda a causa de gastos como la manutención de los hijos, el pago en solitario del alquiler o la hipoteca, la devolución de préstamos que antes eran compartidos, etc.”

Además, el informe revela que, en un 51% los casos, las personas que recurren a esta ley no tienen hijos, mientras que un 49% sí los tiene.

En cuanto a la situación profesional, el 56% los grandes deudores en Canarias son personas asalariadas, mientras que solo un 12,5% son desempleados que reciben alguna prestación o el 7,7% sin prestación. Esta situación de alta deuda también se da en otros perfiles como pensionistas (13,8%), autónomos (8,8) o amas de casa (7,7).

Ante una situación de gran deuda, los expertos de Canarias Sin Deuda aconsejan recurrir a un profesional que pueda analizar el caso y ver si es factible acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad. Este es un procedimiento legal que permite cancelar deudas a personas físicas en situación de insolvencia. Aprobada en 2015, está pensada para que particulares y autónomos que no pueden hacer frente a sus obligaciones de pago eliminen total o parcialmente sus deudas y tengan la oportunidad de empezar de cero.

Sobre Canarias Sin Deuda Canarias Sin Deuda es una empresa especializada en la Ley de Segunda Oportunidad. Tiene como objetivo ayudar a los particulares y autónomos en una situación económica compleja a reestructurar o cancelar sus deudas y otorgarles así una segunda oportunidad, ofreciendo asesoramiento y servicio de tramitación durante todo el proceso.

Desde su creación, Canarias Sin Deuda ha conseguido la cancelación de más de 20 millones de euros de deuda, consolidándose como líder en la ley de segunda oportunidad. Cuenta con oficinas en Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria y Arrecife (Lanzarote), dando, además, cobertura telemática a toda España, gracias a que el procedimiento permite los trámites digitales de la documentación.

