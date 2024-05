Alicja Ulatowsca ya gana con Soltec Team Iberoamérica

La Polaca, respaldada a la perfección por un bloque joven y de garantías, se estrena de ‘Naranja’ en Portugal y rompe su mala racha por una enfermedad de Artritis reumatoides

Alicja Ulatowsca (Soltec Team) ha acabado este domingo con el ‘maleficio’ en la ciudad de Moura (Portugal), una prueba que en sus 5 ediciones anteriores no conocía nadie que hubiese ganado con más de 6 minutos de diferencia al pelotón. La Polaca, con una regularidad estupenda y la completa ayuda del equipo, en una cita rapidísima y repleta de ataques e imprevistos, ha sabido basar en la constancia su primer triunfo con los naranjas, sellando su primera posición en los 94 km cubiertos este domingo con final duro que le sirvió para dejar sentada en el sillón de su bicicleta a su rival ucraniana Yuliana Pchelintseva.

El primer éxito de Ulatowsca en profesionales, apoyado con enorme solidez por Milagro Mena, Laura Guardeño, Valeria Valgomen, Nuria Tauler, Aranza Villalón, logra además que Soltec Team su mejor registro de victorias del conjunto de energías renovables.

Alicja Ulatowsca: "El equipo ha estado sensacional un día más y hemos controlado muy bien la etapa. Siempre tienes respeto en el final porque pueda ocurrir algo, pero con la renta con la que contaba, y conociendo de la llegada, me he limitado a asegurar. La verdad es que he calcado los pasos hacia meta y me salió bien todo; llevo mucho trabajo invisible en el mes de abril y cuidándome mucho para poder tener esta oportunidad y, afortunadamente, la hemos podido cerrar ganando a lo grande, este triunfo se lo dedico al equipo y al universo.

Al principio de la semana, sabía que podía optar a los triunfos de etapa, pero pensaba sobre todo en la victoria final. Un corredor de mis características, bien porque haya contrarreloj o montaña, tiene complicado el triunfo en vueltas de cinco días y esta carrera sabia que me venía muy bien. La tenía marcada en el calendario y, la semana pasada, Algarve me sirvió para llegar aquí en el mejor estado.

Llevaba año y medio luchando después de mi enfermedad, para obtener mi forma y ya tenía ganas de volver a sentir esa sensación. Y más por el equipo, donde siempre es importante empezar con buen pie. Haber ganado esta temporada me da esa tranquilidad de ver que las cosas van por el buen camino. Estar en Soltec Team es como se ve desde fuera: el equipo es muy serio y me trata muy bien y el nivel medio es altísimo. Para ellos, para todos mis compañeras, va dedicado este triunfo porque el trabajo que han hecho toda la carrera ha sido para quitarse el sombrero. Y también para el cuerpo técnico que nos da fuerza y que nos enseña muchos valores a todos.

Ahora toca la clásica de Navarra, Durango y Eibar que son carreras que tengo mucha ilusión por conocer. Allí daremos lo máximo, pero hay que ser realistas y saber que estamos ante un monumento y que el objetivo allí la carretera me descubrirá otra vez mi estado de formar".