Una vez más la Gala de Ibiza Luxury Destination es el evento más exclusivo del año

Este encuentro reunió a figuras influyentes de todo el mundo para celebrar que “El lujo es estar en Ibiza”

El Hotel Ocean Drive Talamanca, recibió a los asistentes con un despliegue de lujo y estilo desde el momento en que pusieron un pie en la entrada del hotel. Un espectacular Bentley que cedió la empresa Class Premium, les esperaba junto con azafatas vestidas por Vintage Ibiza, quienes guiaron a los invitados hacia la recepción del evento. Allí, fueron obsequiados con un fular de Luxury, antes de ser conducidos nuevamente, esta vez hacia el rooftop, el epicentro del acontecimiento y donde plasmaron ese momento en el photocall.

Acto seguido, con entusiasmo, Ibiza Luxury Destination dio la bienvenida a dos nuevos partners en su gala anual: Iberia, líder en el sector de la aviación, cuyos directores asistieron en representación de la compañía, y The Boutique GSA, una agencia global que conecta agencias de viajes de lujo con destinos, hoteles y experiencias exclusivas, liderada por Laura Rodriguez. Laura se unió al evento acompañada del Fam Trip de Agencias de Lujo de Estados Unidos que ella misma organizó para Luxury, marcando así el cierre del itinerario de los agentes en esta gala. Estas dos nuevas incorporaciones como partners, junto con la continuidad de Welojets, una compañía de primer nivel global que ofrece vuelos privados en cualquier lugar del mundo, fortalecen la red de colaboradores de Ibiza Luxury Destination, asegurando una experiencia aún más excepcional para los viajeros de alto nivel que visitan la isla.

También, en este evento lleno de glamour, conmemoraron a los nuevos miembros que encarnan el espíritu del lujo ibicenco: Ibiza Yatch Services, líder en servicios náuticos con más de 20 años de experiencia en Ibiza y Formentera; Cala Bassa Beach Club, que ofrece lujo y comodidad en un entorno espectacular con tres restaurantes frente al mar; Jaima Proyect SL, creando hogares exclusivos con una visión única desde 2016; el Hotel Riomar, recientemente premiado por Forbes como el mejor hotel con vistas al mar en Ibiza; y el Restaurante IT, un verdadero templo en el puerto de Ibiza para los amantes de la gastronomía.

En esta gala anual, también se otorgaron los reconocimientos oficiales a los nuevos embajadores para la temporada 2024. Entre ellos destacan figuras internacionales de renombre, como Jamie Carragher, ex capitán de la selección inglesa, Robert Pirès, campeón del mundo con la selección francesa, David Grussaute, chef del restaurante Unic, y Walter Sidovaricious, de Omakasebywalt, ambos recientemente galardonados con una Estrella Michelin. También se destacaron José Antonio Marí y Alberto Serra, diseñadores de la famosa marca Vintage Ibiza, Marc Rahola Matutes, un empresario de renombre de la isla que abrió las puertas de su casa para acoger este evento, así como Wayne Lineker, destacado empresario del grupo Linekers y persona influyente en la isla que no pudo asistir a la gala del año pasado para recoger sus galardones de embajador.

Una vez finalizada la presentación, los asistentes fueron deleitados con un cóctel exquisito que incluía degustaciones de caviar de PEARLA CAVIAR y canapés espectaculares, cortesía del hotel OD Talamanca. La fusión entre el glamour de Ibiza Luxury Destination y la exquisitez culinaria ofrecida por el hotel creó una experiencia inigualable para todos los presentes.

Sin duda, este evento ha reafirmado el compromiso de Ibiza Luxury Destination en la promoción del turismo de alto nivel en la isla.