Oposiciones a Guardia Civil y Policía Nacional, dos de las alternativas más viables y con buenos salarios

En el mercado ocupacional actual, las oposiciones representan una atractiva oportunidad para gran número de poblaciones. Estos procesos ofrecen la posibilidad de acceder a una plaza permanente como empleado público, lo que se traduce en estabilidad laboral, un salario competitivo y excelentes prestaciones adicionales, entre otros beneficios. Es por esto que, cada año, miles de españoles acuden a las diferentes convocatorias de las entidades públicas con la ilusión de obtener alguna de estas plazas fijas.

Estos procedimientos abarcan una extensa variedad de ámbitos estatales, desde justicia y sanidad hasta ciberseguridad y comunicaciones. Sin embargo, una de las ramas con mayor oferta y de las mejor pagadas está en los cuerpos de seguridad, particularmente, en las oposiciones a Guardia Civil y Policía Nacional.

Esta realidad motiva a muchos de los opositores a prepararse para estos procesos de selección. No obstante, para maximizar las posibilidades de éxito, lo más recomendable es prepararse acompañado de un centro de estudios especializado como lo es MasterD: una empresa con más de 30 años de experiencia en la formación de aspirantes a las oposiciones de los cuerpos de seguridad.

Los numerosos beneficios de aspirar a una oposición en los cuerpos de seguridad Las oposiciones a Guardia Civil y Policía Nacional forman parte de los cinco procesos de oposición mejor pagados en España. Sus salarios parten de los 25 mil euros al año en los primeros años de ejercicio (a los que hay que ir sumando complementos, antigüedad, etc.), y además, sus requisitos de acceso resultan más asequibles que otros procesos al empleo público.

En términos de formación, para el acceso al Cuerpo de la Escala de Cabos y Guardias solo se exige el título de Educación Secundaria y los exámenes (aunque abarcan diversas modalidades como tests psicotécnicos, pruebas físicas y cuestionarios teóricos) no son demasiado complejos para quienes van bien preparados y asesorados.

Por otro lado, este tipo de oposiciones destacan por el número de plazas ofertadas, así como por la seguridad de ser convocadas todos los años. Estos procesos selectivos se llevan a cabo una vez al año y, en los últimos años, la cantidad de vacantes ofertadas ha incrementado significativamente como se aprecia en las cifras de 2023, donde se convocaron más de 2000 plazas respectivamente en ambas oposiciones.

Todos ellos proporcionan una garantía de estabilidad laboral, ya que tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional son instituciones sólidas que aportan seguridad en el empleo y una base firme para trazar una carrera profesional por promoción interna.

A su vez, estos puestos de trabajo incluyen beneficios y prestaciones como un plan de salud completo, descuentos especiales en diversos servicios, programas deportivos y culturales e, incluso, opciones para el acceso más beneficioso a ciertos tipos de viviendas. Asimismo, ambas instituciones ofrecen oportunidades de especialización, lo que implica grandes oportunidades para forjar una trayectoria profesional motivante en donde cada persona destaca, y tiene mayor “rendimiento” e interés personal.

Todo esto deriva también en un amplio reconocimiento de la ciudadanía, quienes manifiestan de diversas formas su agradecimiento por la labor diaria que cumplen estas entidades en el mantenimiento del orden.

Preparación especializada para alcanzar el éxito en las oposiciones a Guardia Civil Es cierto que en muchas ocasiones las pruebas de las oposiciones a Guardia Civil y Policía Nacional pueden suponer niveles desafiantes (por complejidad o por competencia), por lo que es fundamental realizar una preparación minuciosa para aspirar a las mejores calificaciones y, por tanto, conseguir la plaza. Esto requiere de un seguimiento continuo y detallado de todas las fases de la convocatoria, así como un proceso previo de estudio y entrenamiento muy dedicado. Ante este escenario, lo más recomendable es prepararse con la ayuda de un centro de formación especializado en estos procesos de oposición como MasterD, que conozca los procesos, los tiempos entre pruebas, la importancia de unas fases sobre otras, etcétera.

Este centro académico está especializado en la preparación de opositores en diversas ramas. Además, cuenta con programas de entrenamiento especializado para opositores a Guardia Civil y Policía Nacional, quienes también tienen que enfrentarse a una fase de pruebas físicas. Estos itinerarios utilizan una metodología flexible e innovadora, que combina recursos de formación tanto presencial como online para permitir a cada estudiante adaptar su planificación a la medida de su ritmo y disponibilidad.

Es importante mencionar que MasterD es un centro que puede presumir de una preparación integral de todas las pruebas, ya que, quienes se matriculan con ellos, tienen la posibilidad de poder preparar todas las pruebas de la oposición (obligatorias y voluntarias) para que el seguimiento sea lo más completo, personal y adaptado posible. También se pueden preparar con las pruebas de ortografía y gramática, psicotécnicos, idioma y pruebas físicas, en combinación con la prueba de conocimientos y la preparación que supone enfrentarse a la entrevista personal.

Cabe destacar que todos los contenidos de sus programas se basan en temarios actualizados, con simulaciones de escenarios reales de evaluación en este tipo de procedimientos, entre los que resaltan los conocidos “simulacros oficiales”: Pruebas Físicas Oposiciones. Preparación y Requisitos (pruebasfisicasoposiciones.es)

Todo esto, no sería posible sin el apoyo de sus docentes y colaboradores, entre los que se encuentran agentes de estos cuerpos en activo. Estos expertos ofrecen clases en directo y resolución de casos prácticos reales con los que ponen “en situación” a los alumnos. Esta experimentación guiada es la mejor forma de aprender.