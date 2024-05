Schneider Electric lanza una solución de microgrid que suministra electricidad limpia a las comunidades sin acceso a la red eléctrica

Solución presentada en el Energy Access Investment Forum 2024 en África para apoyar la electrificación rural. Villaya Flex es el primer sistema de microgrid estandarizado del sector que se despliega con mayor rapidez y proporciona resiliencia y sostenibilidad. Schneider Electric se compromete a ampliar el acceso a la energía limpia a 50 millones de personas en todo el mundo para 2025, con el fin de facilitar el acceso al futuro para todos Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha presentado su solución de microgrid Villaya Flex en el Alliance for Rural Electrification Energy Access Investment Forum 2024. El foro, que se celebra en Lagos (Nigeria) del 21 al 23 de mayo, reúne a actores de los sectores público y privado para ampliar el acceso a la energía, con especial atención al África subsahariana.

La Agencia Internacional de la Energía calcula que 756 millones de personas en todo el mundo viven sin electricidad, lo que obstaculiza el desarrollo económico y humano. Garantizar el acceso a una energía limpia y asequible es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y es especialmente importante para África subsahariana, donde se calcula que vive el 80% de las personas sin acceso a la electricidad.

Villaya Flex es una solución de microgrid integrada que aprovecha al máximo la energía limpia y reduce la contaminación derivada del uso de grupos electrógenos. Se ha diseñado especialmente para las comunidades, facilitando el camino hacia una electricidad descarbonizada e independiente, al tiempo que responde a los retos energéticos actuales. La solución se puede adaptar al tamaño, pedir, poner en marcha, operar y mantener fácilmente con altos niveles de escalabilidad de almacenamiento en baterías. Incluye los siguientes componentes.

Unidad híbrida de conversión de potencia todo en uno. Unidad de conversión de energía híbrida bidireccional de 50/100 kVA.

Almacenamiento en baterías. Recoge y almacena la generación eléctrica in situ para impulsar la resiliencia, la sostenibilidad y la eficiencia.

Centro de control de energía. Un panel centralizado para gestionar múltiples fuentes de energía en un sistema inteligente de gestión energética. Plataforma de monitorización digital avanzada y cibersegura fácil de usar: EcoStruxure™ Microgrid Advisor (gestión de la producción de energía). EcoStruxure™ Energy Access Expert (gestión de la demanda) EcoStruxure™ Microgrid Build (simplificación del diseño del sistema).

"Villaya Flex es una solución de energía renovable que proporciona acceso a la energía como una opción más sostenible y asequible para las comunidades que no están conectadas a la red", dice Bala Vinayagam, SVP Microgrid Line of Business, Schneider Electric. "Esta solución está diseñada para comunidades aisladas de la red y pueblos remotos que se enfrentan a escasez energética, acceso limitado a la electricidad y altos costes de combustible".

Con ella, Schneider amplía su cartera de productos y soluciones que pretenden ayudar a alcanzar el objetivo de la ONU para 2030 de acceso universal a la energía.

"En este evento, Schneider Electric está aquí para comprometerse en el avance de las inversiones para la electrificación renovable, el acceso sostenible a la electricidad, la acción por el clima y abordar los desafíos de las habilidades energéticas", ha declarado Albert Fuchet, Vicepresidente Global de Acceso a la Energía de Schneider Electric. "Además, a través del evento, la compañía pretende explorar oportunidades para colaborar tanto con el sector privado como con el público para impulsar una transición energética sostenible e inclusiva, desbloqueando el acceso sostenible al futuro para todos".

En el evento, Schneider Electric también expondrá una serie de soluciones innovadoras para ampliar el acceso a la energía. Los especialistas de Schneider Electric hablarán sobre temas clave, como catalizar las inversiones para la electrificación renovable, descentralizar el sector de las energías renovables y acelerar la transición hacia una energía limpia en el África subsahariana.

Como una compañía Impact, Schneider Electric se compromete a tender puentes entre el progreso y la sostenibilidad para todos. A través de su programa Acceso a la Energía, creado en 2009, Schneider Electric aspira a conectar a 50 millones de personas en todo el mundo a una energía limpia y fiable para 2025.