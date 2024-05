Liberia Community presenta sus herramientas de comunicación para personas con discapacidad

El habla es una de las capacidades que diferencian al ser humano de los animales. Al hablar, se puede comunicar de manera efectiva lo que se piensa, siente y quiere, a través de un lenguaje común. Sin embargo, hay situaciones en las que las personas pierden el habla y, con ello, su capacidad de comunicarse de manera efectiva con los demás. Basado en esto surge Liberia Community, una empresa impulsada por Inteligencia Artificial (IA) que se encarga de la creación de sistemas inteligentes de generación de voz.

Empoderando la voz de los que no pueden decir palabras Existen diferentes motivos que pueden provocar que las personas pierdan la capacidad de hablar. Esta situación representa un verdadero desafío para los individuos, ya que se encuentran privados del medio por el cual se han comunicado toda su vida. Debido a esto, es común que enfrenten miedos, que no sepan cómo adaptarse a su vida sin usar su voz y que no tengan autonomía al depender de terceros para que interpreten lo que quieren decir. Esto es lo que ha inspirado el trabajo de Liberia Community, empresa que ha diseñado sistemas tecnológicos avanzados que utilizan la IA para ofrecer modelos de comunicación adaptados a personas sin habla. El propósito de esto no solo es eliminar las barreras comunicativas existentes, sino también que se trate a estas personas desde el respeto y la dignidad que merecen todos los seres humanos, fortaleciendo la inclusión social.

Los sistemas que ofrece Liberia Community Todas las herramientas que ha desarrollado esta compañía buscan empoderar la voz de los que no pueden hablar, utilizando productos eficientes y eficaces. El primero de ellos es Liberia UCI, un equipo que, mediante una pantalla táctil, ofrece distintas opciones que permiten a pacientes de unidades de cuidados intensivos comunicar sus necesidades. Este sistema utiliza redes neuronales para procesar el lenguaje de las personas a través del reconocimiento de voz.

Por su parte, Liberia ELA es una aplicación móvil que establece un sistema de comunicación alfabético inteligente. Entre sus principales características se encuentra un predictor de frases que permite convertir texto a voz, el cual facilita y simplifica la forma de comunicación, además de ahorrar tiempo en la construcción de frases. Por último, la firma ha desarrollado el Liberia THOT, un sistema que ayuda a personas que han sufrido algún tipo de alteración del lenguaje, como la afasia.

Con cada uno de estos productos, Liberia Community pretende devolver la ilusión y el poder de comunicación a quienes no pueden dirigir sus propias palabras.