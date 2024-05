InPost Group ha alcanzado 242,6 millones de paquetes en el primer trimestre de 2024, un crecimiento interanual del 22%

Se confirma un aumento de la cuota de mercado y se ratifican las perspectivas para todo el año. El resumen ejecutivo Q1 para el 2024:

Aumento del volumen del grupo: El volumen de paquetes del grupo alcanzó los 242,6 millones, lo que representa un aumento interanual significativo del 22%. Tanto Polonia como los mercados internacionales de InPost contribuyeron a este crecimiento, registrando mejoras interanuales del 20% y el 26%, respectivamente.

Crecimiento de los ingresos del grupo: Este primer trimestre registró otro crecimiento sustancial de los ingresos, alcanzando los 569 millones de EUROS y marcando una mejora interanual del 21,5% (un aumento del 25,6% excluyendo el efecto del tipo de cambio).

Aumento significativo del EBITDA neto: El EBITDA neto del grupo alcanzó los 178,2 millones de EUROS en el primer trimestre de 2024, lo que representa un aumento del 36,4% interanual. El margen EBITDA neto alcanzó el 31,3%, lo que supone un aumento de 340 puntos básicos frente al primer trimestre de 2023.

Flujo de caja libre positivo y mayor reducción del endeudamiento: InPost logró un flujo de caja libre (FCF) positivo de 50 millones de EUROS a nivel de Grupo.

Al mismo tiempo, el endeudamiento neto del grupo disminuyó de 2,2% en 2023 a 2,0% al final del primer trimestre de 2024.

Mondial Relay gana cuota de mercado gracias a un fuerte B2C: El volumen de paquetes de Mondial Relay ascendió a 61,6 millones, mostrando un crecimiento interanual del 9% en los volúmenes durante el primer trimestre de 2024, impulsado principalmente por un mayor aumento dinámico en el segmento B2C.

El margen EBITDA ajustado mejoró ligeramente en comparación con el año anterior, a pesar de ganar cuota de mercado e invertir en el crecimiento futuro.

Actualización comercial Q2: En lo que va del segundo trimestre de 2024, estamos funcionando con un crecimiento de volumen de alrededor del 20% a nivel de grupo, representando un ritmo más rápido que el Q1.

Rafał Brzoska, fundador y CEO de InPost Group, comentó que “InPost Group ha tenido un comienzo alentador en 2024 en línea con nuestras ambiciones y expectativas. El crecimiento del volumen en el primer trimestre superó significativamente al mercado en todas nuestras geografías, al tiempo que generó un fuerte progreso interanual en el EBITDA y la generación de flujo de caja. De cara al futuro, seguimos confiando en nuestras perspectivas para todo el año”.

Mondial Relay gana cuota de mercado y confianza de los consumidores

En el primer trimestre de 2024, los volúmenes de paquetería de Mondial Relay ascendieron a 61,6 millones, lo que representa una tasa de crecimiento interanual del 9%, superando así significativamente al mercado del comercio electrónico, que disminuyó un 4%. En el segmento de devoluciones y B2C, que es nuestro enfoque estratégico, logramos un alentador aumento interanual del 28% en los volúmenes.

Los ingresos totales reportados por Mondial Relay en el primer trimestre de 2024 alcanzaron los 165,5 millones de EUROS, lo que refleja un aumento del +7,1% en moneda local y una disminución del 1,5% en PLN. El EBITDA neto ascendió a 17 millones de EUROS, lo que se tradujo en un +10,7% interanual en euros y un +1,1% interanual en zlotys.

En Mondial Relay, están completamente centrados en la ampliación de la escala, la mejora de la confianza de los consumidores, la mejora de la calidad de la logística y el aumento de la densidad de la red. Sus puntos fuera del hogar (OOH) alcanzaron casi 27.800 a finales del primer trimestre de 2024 (+20% interanual).

El NPS de clientes más reciente de Mondial Relay continuó mejorando, alcanzando los 27. Esta puntuación es líder en la industria y es una prueba clara de la confianza de los clientes en nuestro servicio de alta calidad.

Acerca de InPost S.A.

InPost (Amsterdam Exchange Index: INPST) es la solución tecnológica líder en Europa para entregas de comercio electrónico. Fundada por Rafał Brzoska, InPost es hoy en día una plataforma de entrega líder para el comercio electrónico, que ha revolucionado el mercado de la paquetería en Polonia.

El primer Locker apareció en Cracovia en 2009 y rápidamente se convirtió en una parte indispensable de las compras en línea, garantizando rapidez y comodidad.

En la actualidad, la red InPost es el sistema automatizado de recogida y entrega de paquetes más grande y cómodo de Europa, con más de 35.000 Lockers y más de 30.000 Punto Pack en 9 países (Reino Unido, Francia, Polonia, Italia, España, Portugal, Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos). InPost también presta servicios de mensajería y distribución a vendedores de comercio electrónico, trabajando con unos 100.000 minoristas electrónicos.

Solo en 2023, la empresa gestionó 892 millones de paquetes.

Desde hace años, una de las prioridades de InPost es la preocupación por el medio ambiente. La estrategia de descarbonización de InPost Group es un complemento integral de su estrategia empresarial. InPost fue una de las primeras empresas del mercado polaco en sumarse a la iniciativa SBTi, cuyo objetivo es alcanzar la neutralidad climática total en 2040.

Los resultados financieros comunicados se presentan en euros (EUR) y todos los valores están redondeados al millón más cercano, a menos que se indique lo contrario. En consecuencia, los importes redondeados pueden no coincidir con el total redondeado en todos los casos. El cambio de divisa de zlotys (PLN) a euros (EUR) se realizó teniendo en cuenta el tipo de cambio del Banco Nacional de Polonia del 15.05.2024.

Definiciones y conciliaciones numéricas de las medidas alternativas de rendimiento:

InPost S.A. es la empresa matriz del Grupo InPost (“InPost”, la “Empresa” o el “Grupo”).

El EBITDA operativo facilita las comparaciones de los resultados operativos del Grupo de un período a otro y entre segmentos, eliminando el impacto de, entre otras cosas, su estructura de capital, base de activos y consecuencias fiscales. El EBITDA operativo se define como el beneficio neto del periodo ajustado por el resultado (pérdida) de las operaciones interrumpidas, los gastos (beneficios) por impuesto sobre la renta, el beneficio por ventas de una parte organizada de una empresa, la participación en los beneficios de las participadas contabilizadas en el patrimonio neto, los costes e ingresos financieros, así como la depreciación y amortización.

El EBITDA ajustado facilita las comparaciones de los resultados operativos del Grupo de un período a otro y entre segmentos, eliminando el impacto de, entre otras cosas, su estructura de capital, base de activos y consecuencias fiscales, así como los costos únicos y no monetarios no relacionados con sus operaciones diarias. El EBITDA ajustado se define como el beneficio (pérdida) neto del periodo ajustado por el beneficio (pérdida) de las operaciones interrumpidas, los gastos (beneficios) por impuestos sobre la renta, el beneficio de las ventas de una parte organizada de una empresa, la participación en los beneficios de las participadas contabilizadas en el patrimonio neto, los costes e ingresos financieros, la depreciación y amortización ajustada con costes no monetarios (pagos basados en acciones) y costes puntuales (salida a bolsa, costes de reestructuración y adquisición). Los costes de reestructuración se refieren a los costes legales y de asesoramiento de la estandarización de los procesos operativos, administrativos y comerciales de Mondial Relay para reflejar los procesos de las entidades polacas.

El CAPEX se define como el total de Compra de propiedades, planta y equipo y Compra de activos intangibles presentados en el Estado de Flujos de Efectivo. Esta medida se utiliza para evaluar el importe total de las salidas de efectivo invertidas en los activos no corrientes del Grupo.

El margen de EBITDA operativo se define como el EBITDA operativo dividido por el total de ingresos y otros ingresos operativos.

El margen EBITDA neto se define como el EBITDA ajustado dividido por el total de ingresos y otros ingresos operativos. Países incluidos: Francia, Reino Unido, Italia, España, Portugal, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo.

Estimaciones de la empresa basadas en las tasas de crecimiento del mercado estimadas y los valores del mercado del comercio electrónico, incluidos Francia, España, Países Bajos y Bélgica.

Puede encontrar más información sobre las Medidas Alternativas de Desempeño en la nota 8.1 del Informe Anual Integrado del Año Fiscal 2023 (p.214).