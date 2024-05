Personalización, Omnicanalidad y CX: claves para impulsar una estrategia de crecimiento efectiva, en #eRetail2024 Madrid

Longchamp, Game, Splio, Cash Converters, Percentil y Le Secret du Marais debatirán sobre cuáles son los fundamentos clave para impulsar el crecimiento del eCommerce y Retail. eRetail Congress, el evento clave para Directivos de eCommerce y Retail, regresa el 29 de mayo a Madrid. Esta edición promete una agenda única con inspiradoras ponencias, dinámicas mesas de debate y destacados casos de éxito En el competitivo mundo del eCommerce, las empresas deben adoptar estrategias innovadoras para asegurar un crecimiento sostenido. La personalización, la omnicanalidad, la optimización de datos y una experiencia de cliente excepcional son pilares fundamentales para una estrategia de crecimiento efectiva.

La personalización permite a las marcas ofrecer experiencias únicas y relevantes a cada cliente, basándose en sus preferencias y comportamientos, incrementando la satisfacción, la lealtad y las tasas de conversión. La omnicanalidad garantiza una experiencia de compra coherente y fluida a través de múltiples canales, ya sea en línea, en tiendas físicas, o mediante Apps, mejorando la comodidad del consumidor y maximizando las oportunidades de venta y retención.

Asimismo, la optimización de datos permite a las empresas tomar decisiones informadas y estratégicas al analizar grandes volúmenes de datos, identificando patrones y previendo tendencias. Esto ayuda a adaptar las estrategias de marketing y ventas con mayor precisión.

Por su parte, una buena experiencia de cliente es esencial para diferenciarse en un mercado saturado. Ofrecer un servicio excepcional en cada interacción aumenta la satisfacción y la lealtad del cliente, promoviendo una imagen de marca positiva y atractiva.

En definitiva, integrar la personalización, la omnicanalidad, la optimización de datos y una experiencia de cliente óptima no es solo una ventaja competitiva, sino una necesidad. Las empresas que dominen estos aspectos estarán mejor posicionadas para enfrentar los retos del eCommerce y capturar oportunidades de crecimiento sostenible, asegurando su éxito a largo plazo en un entorno en constante evolución. Este será el hilo conductor de la segunda mesa de debate "Personalización, Omnicanalidad, Datos optimizados, CX: Factores clave para impulsar una estrategia de crecimiento efectiva" de eRetail Congressel próximo 29 de mayo en Madrid a las 13:10 y que se retransmitirá también en streaming.

La mesa de debate, impulsada por Splio, contará con la participación de Juan Garrido, Director eCommerce de Game; Juan Carlos Peña, Director Ecommerce y Growth de Cash Converters; Marta Tamayo, Directora Generalde Le Secret du Marais; Benedicte Deigat, Country Manager Spain de Longchamp; Maxence Cano, Sales Director de Splio y Lourdes Ferrer, CEO & Founderde Percentil, moderados por Juan Carlos Lozano, CEO de Dir&Ge.

New Retail, the future of eCommerce

eRetail Congress culmina su programa con una primera mesa de debate, inspiradoras ponencias y casos de éxito presentados por expertos y marcas líderes, como Leroy Merlin, Supermercados Plaza, UNOde50 o Glent Shoes, entre otras. Durante la jornada se compartirán insights diferenciales para que Retail afronte con perspectivas de éxito el futuro inmediato.

Para celebrar esta nueva edición de eRetail Congress y agradecer a todos los profesionales que participan, se compartirán premios exclusivos, como cajas de experiencias Smartbox, cajas de DietBox, y libros de Anaya Multimedia y Ediciones Pirámide. Estos premios se sortearán exclusivamente entre los asistentes presenciales al Congreso, el 29 de mayo en Truss Madrid, del Wizink Center y se entregarán a los ganadores durante la jornada.

eRetail Congress 2024 cuenta con el impulso de TTEC, Retail Rocket y Splio como patrocinadores principales; Cyberclick como Agencia Oficial de Marketing Digital; Smartbox Business Solutions como Experience Partner; Actitud de Comunicación como Agencia Oficial de Comunicación; Eventtia como Partner Tecnológico; Dietbox como Healthy Partner; Ediciones Pirámide y Anaya Multimedia como entidades colaboradoras y AmericaRetail & Malls, Corresponsables, Esencia de Marketing, El Publicista, Hi Retail, Just Retail, Periodico PublicidAD, Marketing Directo, Marketing Insider Review, Marketing4ecommerce, Novologística, Parada Visual, Periódico La Social, Retail Actual, Retailers.mx, y Zoomtecnológicocomo media partners.

eRetail Congress 2024. Smart Retail, New eCommerce

https://eretailcongress.com/

