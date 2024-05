AirHelp recomienda 8 islas europeas perfectas para visitar en verano

Hvar en Croacia, y las islas españolas de Menorca y La Palma son tres destinos idílicos que, además, presentan índices muy altos de puntualidad en sus vuelos. Excepto la isla de Bozcaada, en Turquía, los vuelos desde España a distintas islas europeas tienen tasas de puntualidad muy aceptables, superando el 70% de vuelos en hora En verano, multitud de pasajeros buscan destinos paradisíacos en los que relajarse y descansar. Sin duda, hay islas alrededor de todo el mundo que cumplen con estos requisitos. Sin embargo, la masificación de turistas en estos destinos conlleva un aumento de tráfico aéreo que, en temporadas altas, puede provocar afectaciones en los vuelos.

AirHelp, la empresa tecnológica que mejora la experiencia de los pasajeros durante la posible interrupción de un vuelo, ha recopilado los datos de viajes con salida desde España a los aeropuertos de estas islas.

Porto Santo (Portugal): esta isla, perteneciente al archipiélago de Madeira, posee 43 kilómetros de costa. Aunque es muy similar a la isla de Madeira, por ahora está menos masificada que esta. Desde España, se puede viajar a esta isla aterrizando en Madeira y, posteriormente, cogiendo un ferry. La puntualidad en este trayecto es del 78,2%, siendo los aeropuertos de Gran Canaria y Madrid los que mayor frecuencia de vuelos tienen a este destino.

Aunque la isla de Porto Santo tiene aeropuerto propio, desde España no se realizan vuelos directos.

Hvar (Croacia): esta isla del Mar Adriático es un contraste continuo entre el azul intenso de sus playas y la piedra blanca de sus edificios. A lo largo de sus 68 kilómetros de longitud, se pueden encontrar multitud de calas para disfrutar del verano. La forma más sencilla de llegar desde España es ir a Split y coger un ferry a alguno de sus dos puertos; aunque solo el aeropuerto de Madrid y Barcelona tienen vuelos directos. Además, es un trayecto con una tasa de puntualidad del 95%.

Bozcaada (Turquía): famosa por sus playas vírgenes, esta isla del Mar Egeo atrae a los turistas con los viñedos y coloridas casas. Aunque tiene una extensión de poco más de 35 kilómetros cuadrados, es una isla con gran valor histórico, muy asociada a la antigua ciudad de Troya. Para llegar a esta isla, los pasajeros españoles deberán coger un vuelo hasta Estambul -desde alguno de los 5 aeropuertos que hacen este trayecto directo-, aunque posteriormente tendrán que coger otro vuelo hacia Çanakkale o hacer este viaje en coche hasta el puerto para coger un ferry.

Sin embargo, a pesar de ser un destino idílico, solo un 55,7% de los vuelos llegaron en hora.

Santorini (Grecia): cientos de casas blancas colgadas por toda la abrupta geografía, destacan sobre las playas de arena negra y volcánica y, por supuesto, por el azul del Mar Egeo. Los aeropuertos de Bilbao, Madrid y Barcelona son los tres aeropuertos españoles con trayectos directos al aeropuerto de Santorini, con una puntualidad media del 71,8%.

No obstante, lo más habitual, por la periodicidad de los vuelos, es volar hasta Atenas y coger un transbordador o hidroala hasta la isla. En este caso, la puntualidad de los vuelos desde España hasta la capital griega asciende hasta 73,4%.

Malta: sus idílicas playas de aguas turquesa son el reclamo de miles de viajeros que acuden al país para visitar sus tres islas. Pero, además, este archipiélago también tiene un gran valor cultural, con ciudades históricas, restos de antiguas civilizaciones y multitud de actividades para hacer en verano, donde hay que destacar el submarinismo. Para viajar a Malta, existen vuelos directos durante todo el verano desde 5 aeropuertos españoles. En cuanto a la puntualidad, el 73% de los pasajeros que hicieron un viaje hasta Malta aterrizaron en la hora prevista.

Capri (Italia): esta isla está considerada la más chic y glamurosa del Mediterráneo. Sin embargo, Capri es mucho más que eso: acantilados con casas coloridas, cuevas submarinas, ruinas, el casco antiguo, etc. Para llegar a esta isla, los pasajeros deben viajar a Nápoles y coger un barco rápido. Según los datos de AirHelp, los vuelos de España hacia Nápoles llegan puntuales en el 76,2% de los casos.

La Palma (España): se la conoce como "la isla bonita" por su paisaje volcánico, playas, bosques y enclaves únicos, además de la exquisita gastronomía de estas islas nacionales. La Palma es uno de los muchos destinos de playa que sitúa a España en el mapa de lugares perfectos para veranear. Además, la puntualidad de sus vuelos es bastante buena, alcanzando una tasa de cumplimiento del 82,7%.

Menorca (España): sus impresionantes calas y acantilados, unido con su patrimonio arqueológico, hacen de esta isla una joya de la costa española. Además, la gastronomía y las diferentes opciones de actividades atraen cada año a miles de turistas. Los vuelos nacionales a este aeropuerto balear pueden presumir de tener una tasa de vuelos en hora del 85%.