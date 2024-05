HSN Sailing Team, se mantiene líder de la clasificación general, incluyendo los tres eventos navegados

El pasado viernes comenzaba el tercer y último evento de la Barcelona Spring Series, con unas fantásticas condiciones para la navegación, con un viento muy estable del sur de una intensidad entre los 12 y 14 nudos y un cielo despejado con sol y agradable temperatura. Condiciones primaverales que hacen honor al nombre de la competición.

En la primera jornada, el mejor equipo ha sido el HangTen-Hnos. Berga, liderado por el joven grancanario Jorge Martínez Doreste, apuntándose en su casillero unos excelentes parciales 1,2,1,1. En los puestos de cabeza ha mantenido una hermosa lucha con Noticia de Luis Martín Cabiedes, que firmaba otros buenos resultados: 2, 1, 3 y 2. Y en tercera posición provisional de este evento son los canarios del HSN Sailing Team, con un 4, 3, 2 y 3. En la categoría Corinthian (no profesionales) Let it Be de Marcelo Baltzer con Juan Boronat a la caña ha sido el equipo más destacado de la jornada.

En el podio de la clasificación general de estas Barcelona Spring Series, se mantiene en el liderato el HSN Sailing Team de Luis Martínez Doreste, que tras la jornada de hoy ha visto reducida su ventaja sobre sus inmediatos seguidores. Siendo Noticia el segundo con 57 puntos acumulados, a tan solo cuatro del líder. Sube al tercer cajón el HangTen-Hnos. Berga tras las buenas regatas navegadas hoy se apunta 61 puntos y se cae del podio Tenaz de Pablo Garriga, ya que no pudo acudir a esta última regata.

Aún quedan dos días más de regatas y el comité, liderado por Pere Sarquella del Real Club Náutico de Barcelona, confía en poder completar las 12 mangas previstas. Para el sábado, se esperan suaves brisas y para el domingo, vientos de intensidad media. Por tanto, con ocho mangas más por navegar puede pasar de todo en la clasificación final. La emoción está servida y el espectáculo el mar está garantizado no solo por los regatistas de la flota de J70, sino también porque en las mismas aguas se ha podido ver entrenando a tres equipos de Copa América como son los ingleses INEOS - Britania, los suizos Alinghi - RedBull y los franceses del Orient Express.