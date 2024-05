Accesibilidad y flexibilidad para los franquiciados, en Best House

Las franquicias constituyen una excelente alternativa para emprender un negocio propio, ya que aportan la asistencia, el seguimiento y el know how de una marca ya posicionada en el mercado. En este aspecto, el sector de los bienes raíces ofrece un entorno económico sólido, con amplias oportunidades de crecimiento. Sin embargo, convertirse en un franquiciado inmobiliario puede ser un desafío complejo para muchos emprendedores debido a la carga económica que representan los costes de inversión inicial. Ante esta situación, Best House ha desarrollado 2 nuevos modelos flexibles para acceder a su franquicia.

Opciones de franquicia adaptadas a diferentes presupuestos y objetivos empresariales Best House, una de las franquicias líderes en el sector inmobiliario, ha desarrollado 2 nuevos modelos de negocio para sus franquiciados. Por una parte, se encuentra el "Franquiciado Desde 0 €", un programa dirigido a empresarios con una agencia abierta durante al menos un año. Esta variante tiene un canon de entrada de coste cero e incluye distintos beneficios como formación presencial y online, publicidad gratuita y asistencia continua. Además, ofrece la posibilidad de iniciar la actividad sin necesidad de tener un local físico.

Por otro lado, en el modelo de "Franquiciado Asociado", los emprendedores deben aportar la mitad del canon de entrada para convertirse en socios activos de la firma. Esto significa que recibirán el 100% de los ingresos generados por la facturación de sus respectivos servicios. Asimismo, podrán dirigir la explotación de su franquicia por su propia cuenta, bajo la figura de director de agencia.

¿Cuáles son las ventajas de abrir una franquicia con Best House? A la hora de acceder a una franquicia inmobiliaria, es importante que el franquiciado tenga en cuenta los beneficios que ofrece cada empresa a través de sus modelos de negocio. En este sentido, Best House proporciona a los emprendedores una asistencia integral, permanente y personalizada en todas las áreas del negocio, desde la comercial y operativa hasta la judicial y financiera. Al mismo tiempo, la firma se destaca por su extensa cartera inmobiliaria, con más de 400.000 propiedades disponibles para su comercialización.

A su vez, Best House se encarga de publicitar los inmuebles en más de 100 portales inmobiliarios, además de implementar estrategias de posicionamiento en Google y redes sociales. Del mismo modo, la compañía posee múltiples herramientas para digitalizar los procesos del negocio, como el software CRM y las aplicaciones avanzadas de gestión financiera.

Con sus modelos de acceso innovadores y flexibles, Best House busca adaptarse a diferentes presupuestos, objetivos y aspiraciones empresariales, aportando las herramientas necesarias para impulsar el éxito de sus franquiciados.