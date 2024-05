Kit Consulting, la nueva subvención para la asesoría digital de empresas

El éxito de la subvención que propuso el Gobierno de España en 2022, el Kit Digital, ha hecho que se dé un paso más para que las empresas puedan seguir creciendo hacia un entorno online.

En esta ocasión, con el Kit Consulting, podrán contratar servicios de asesoría en el ámbito digital. Para conseguir esta subvención, las empresas deberán ponerse en contacto con asesores digitales homologados, como Digital Nature, con más de 200 proyectos realizados como agentes digitalizadores.

Este nuevo programa de ayudas está dirigido a empresas que estén formadas entre 10 y 250 empleados.

¿En qué se puede emplear el Kit Consulting? El Kit Consulting se centra en ofrecer asesoramiento y orientación sin compromiso de contratar aplicaciones o herramientas específicas. Los asesores digitales homologados se encargarán de compartir su experiencia profesional en diversas áreas donde se requiere asistencia, con un enfoque estratégico y personalizado.

¿Por qué una tienda online no vende? ¿Es invisible para Internet? ¿Es difícil empezar un proyecto nuevo? Las respuestas a estas preguntas podrán ser resultas gracias al Kit Consulting, ya que con esta ayuda experta se podrá obtener asesoramiento para:

Potenciar la presencia en Internet

Obtener estrategias para vender online

Recibir asesoramiento del comercio online

¿Hasta cuánto pueden subvencionar con el Kit Consulting? Con el Kit Consulting se busca fomentar la transformación digital y aumentar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas al brindarles ayuda en forma de conocimiento para adoptar tecnologías avanzadas. Para ello, las empresas que lo soliciten y le aprueben la subvención podrán optar a asesorías de:

Las subvenciones del Kit Consulting varían según el tamaño de la empresa:

Para empresas con entre 10 y menos de 50 empleados, pueden recibir hasta 12.000 €.

Para empresas con entre 50 y 99 empleados, pueden recibir hasta 18.000 €.

Para empresas con entre 100 y menos de 250 empleados, pueden recibir hasta 24.000 €.

En su inicio, este programa se dirige hacia las pequeñas y medianas empresas, abarcando desde aquellas que tienen entre 10 y 49 empleados hasta las que tienen una plantilla de 50 a 250 trabajadores.

Para solicitar el Kit Consulting, las empresas deben cumplir con varios requisitos: tener una antigüedad mínima especificada en la convocatoria, no encontrarse en situación de crisis, mantenerse al día con las obligaciones tributarias y de Seguridad Social, y no superar el límite de ayudas minimis establecido.

Asesores digitales homologados Cuando se va a solicitar el Kit Consulting, el primer paso es ponerse en contacto con un asesor digital homologado, como Digital Nature. Será entonces cuando la empresa reciba una asistencia integral en la preparación y la presentación de la ayuda de forma personalizada y especializada en cada caso.

Así, un asesor digital empezará a ejecutar la solución en los plazos necesarios para que todo funcione correctamente y, después de prestar el servicio que la empresa ha solicitado, presentará la documentación para justificar la elección que ha elegido la empresa.

El Kit Consulting ha llegado para mejorar la presencia online y optimizar todos los procesos de una empresa. Es, en definitiva, el impulso a la transformación digital que toda empresa necesita.