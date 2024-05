Acompañamiento en el hospital y después del alta hospitalaria con Q.ido

El servicio de acompañamiento en hospital se considera un recurso muy valioso para pacientes en diversas situaciones. De esta manera, es posible ofrecer ayuda y tranquilidad a las personas que están atravesando por un problema de salud.

A su vez, la contratación de un acompañante suele ser requerida por pacientes que no consiguen quien esté con ellos o que prefieren no molestar a familiares o amigos. En particular, quienes necesiten recurrir a este tipo de servicios en España pueden optar por Q.ido. Esta empresa de cuidados a domicilio con sede en Castellón de la Plana destaca por ofrecer una atención personalizada.

Características del servicio de acompañamiento en hospital de Q.ido El servicio de acompañamiento de Q.ido es suministrado por un equipo de profesionales certificados y comprometidos en ofrecer atención óptima y un trato adecuado de principio a fin. Estos cuidadores proporcionan compañía durante los días de hospitalización y se ocupan de que los pacientes se sientan apoyados y con la asistencia adecuada. Además, se encargan de suministrar medicamentos y de ayudar con la alimentación.

El servicio de los expertos en cuidado también se puede solicitar después de la internación. En este caso, un cuidador para recuperación alta hospitalaria se traslada a domicilio. Estos profesionales pueden trabajar por horas o días, según las necesidades de cada paciente. Entre las labores que llevan a cabo en un hogar de una persona recién salida de un hospital destacan las tareas domésticas ligeras y las de higiene diaria como el baño o el cepillado de dientes, entre otras.

Además, estos profesionales no solo están disponibles para los hospitalizados, sino también para adultos mayores e individuos con movilidad reducida en general. En estos casos, promueven el envejecimiento activo a través de actividades de ocio de diversa índole y acordes a las condiciones individuales de cada persona.

Beneficios de contar con un cuidador Acceder a este tipo de servicios supone un alivio para muchos ancianos, personas discapacitadas y con problemas de salud. Estos profesionales trabajan para atender a sus pacientes y los ayudan a conseguir una mejor calidad de vida.

Al mismo tiempo, con esta compañía los días resultan más llevaderos. A propósito de esto, las personas con alguna condición especial que se sienten acompañadas son menos propensas a sentirse tristes y, por lo tanto, tienen menos probabilidades de desencadenar cuadros de ansiedad o depresión.

En conclusión, contratar a personal cualificado para el acompañamiento en hospital o para la recuperación pos-hospitalaria es una decisión acertada. Ahora bien, es importante buscar a una empresa reconocida, con trayectoria y que tenga como premisa la responsabilidad y el compromiso, como Q.ido. De este modo, es posible acceder a una mejor calidad de vida.