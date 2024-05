Con Gastronomic Spain comprar jamón en Teruel es más fácil y práctico

Uno de los productos característicos de la gastronomía española es el jamón. Actualmente, existen múltiples variedades y formas de preparación. Por ejemplo, el jamón de Teruel cuenta con certificados de calidad y es muy cotizado debido a su sabor, textura y autenticidad.

A la hora de comprar jamón en Teruel, es posible recurrir a la tienda online Gastronomic Spain. Este negocio ofrece una gran variedad de opciones y precios competitivos. Entre ellas, se encuentra el DO (denominación de origen) Teruel, actualmente considerado como uno de los mejores dentro de la variedad de jamón serrano.

¿Cuáles son las características más distintivas del jamón de Teruel? La DO jamón de Teruel incluye a diferentes productores de esta zona que se encuentran en municipios ubicados en una altitud superior a los 800 metros. Estas características geográficas proporcionan sabor y calidad distintivos que destacan en el mercado. Además, este producto atraviesa un proceso de curación mínima de 14 meses. En particular, los que ofrece Gastronomic Spain se reservan por 18 meses.

En líneas generales, estas piezas pesan como mínimo 7 kilogramos, son bajas en sal y tienen una forma alargada y redondeada. Además, se suelen conservar las pezuñas. Al mismo tiempo, el jamón de Teruel se caracteriza por su color rojo y brillante, y por incluir vetas de grasa en distintas zonas de cada pieza. Esto garantiza un sabor extraordinario.

Al probar este alimento, es posible notar inmediatamente un sabor agradable y poco salado. Asimismo, este producto ofrece un aroma peculiar y exquisito que es característico de los cerdos seleccionados para su elaboración, que son ejemplares de las razas duroc, landrace y largue white.

¿Qué tipos de jamones de Teruel se pueden comprar en Gastronomic Spain? Entre las distintas opciones que ofrece esta tienda online, se encuentran patas enteras y bandejas con lonchas o cortes a cuchillo. En particular, el equipo que se encarga del proceso de cortado dispone de amplia experiencia en este sector. Por lo tanto, el producto conserva su atractivo, exquisitez y características únicas.

Cabe destacar que Gastronomic Spain también ofrece jamón de Teruel en maza. Esta variante es conocida porque, de esta manera, el pernil cuenta con más carne. También se trata de un producto rico y jugoso, que puede ser disfrutado solo o acompañado con una gran variedad de recetas. Por último, esta compañía vende paleta de Teruel DOP (denominación de origen protegida) que pesa alrededor de 5 kilos. Estas piezas se curan por al menos 10 meses y cuentan con un sabor exquisito.

Para quienes buscan comprar jamón en Teruel, Gastronomic Spain ofrece la posibilidad de conseguir distintas variedades de este producto de manera 100 % online. El servicio de este negocio incluye envíos a domicilio mediante transportes seguros y veloces.