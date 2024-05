Ventajas de la impresión UV DTF y del servicio corte impresión DTF por metros, por Imprenta Forte - DTF Barcelona

Hoy en día, el servicio de corte de impresión DTF (direct to film) por metros, es una opción popular para proyectos personales y profesionales. Esta solución es eficiente, accesible y práctica.

En particular, se trata de un sistema, también conocido como impresión directa sobre film, que consiste en imprimir un film con tintas DTF. Además, se aplica un polvo especial y se cura con calor. A su vez, el material final se estampa o se transfiere sobre textiles de poliéster o algodón, entre otras alternativas. Para acceder a este tipo de servicios es posible recurrir a Imprenta Forte - DTF Barcelona.

Corte de impresión DTF por metros en Imprenta Forte - DTF Barcelona Esta empresa ofrece atención personalizada a cada uno de sus clientes. Además, los usuarios cuentan con una herramienta práctica para hacer sus pedidos online. Para ello, es necesario acceder a la plataforma web de esta firma, y subir los archivos en formato PNG con una resolución idónea para imprimir y colocar el número de copias que se necesite de cada uno de ellos.

Cabe destacar que esta imprenta cuenta con un equipo de especialistas que operan de forma rápida para acelerar los tiempos de entrega. Una vez que se procesa el pedido, el cliente lo recibe a domicilio en un lapso de 24 horas. Además, los envíos son gratuitos a partir de 150 € más IVA.

En cuanto al coste de la impresión, esto depende de la cantidad que se requiera. Por ejemplo, un metro lineal tiene un precio de 13,95 €. A su vez, de 2 a 5 metros lineales, 12,5 €, de 6 a 20 metros lineales, 11,95 €, y de 21 a 50 metros lineales, 10,5 €. En todos los casos hay que agregar el IVA. Asimismo, si se requieren más de 50 metros es posible solicitar un presupuesto en línea.

UV DTF por metros Otro de los servicios de esta compañía es la impresión UV DTF. Esta solución está dando mucho de qué hablar por su versatilidad, ya que permite imprimir diseños de todos los colores, incluso fluorescentes y metálicos, en una infinidad de materiales. Por ejemplo, este sistema permite trabajar con madera, metal, plástico y vidrio.

Entre las particularidades de este método, se encuentra el uso de una tinta que se cura con luz ultravioleta en lugar de evaporarse. Esta característica hace que las impresiones sean altamente duraderas y que no se desgasten a pesar del paso del tiempo.

En conclusión, a través de Imprenta Forte - DTF Barcelona es posible acceder a un servicio de corte de impresión DTF que es una alternativa conveniente para pequeñas empresas y emprendedores, ya que mientras más cantidad se solicite, el precio por metro es más bajo.