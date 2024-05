La segunda exposición de Eneaverso se realiza en una vivienda de gran lujo en La Moraleja

Javier Camacho elige una vivienda en la Moraleja, de la arquitecta y galerista Laura Gärna, para realizar la exposición privada de arte colectiva más codiciada de la capital.

En una atmósfera cargada de creatividad y reflexión, Eneaverso, el proyecto artístico de vanguardia liderado por el joven empresario Javier Camacho, celebró con gran éxito su segunda exposición privada y colectiva el pasado 24 de abril. Bajo el título "La Fuerza de la Transformación", esta exhibición reunió a diez artistas que presentaron un total de veintitrés cautivadoras obras. Los asistentes a este exclusivo evento fueron invitados a reflexionar sobre la evolución de las personas y las sociedades a partir de la transformación.

La exposición sirvió como preámbulo al lanzamiento del tercer número de la revista Eneaverso. Una edición especial realizada en colaboración con la World Jurist Association (WJA), que preside actualmente el abogado Javier Cremades. La WJA es una organización internacional de juristas comprometida con la promoción de la paz mundial a través del imperio de la ley. Algunas de las obras expuestas rindieron homenaje a personalidades premiadas por esta organización, tales como Winston Churchill, Nelson Mandela, Ruth Bader Ginsburg y Rosalie Silberman Abella, entre otros. Los artistas convocados para la exposición fueron Martín Lagares, Mäkelä, Chito Alonso Allende, Philippe Boonen, Gonhdo, Loreto Manzanera, Jazzy Dope, Guillermo de Vicente, Camacho y Javier Aguiar, invitado por Sidonia Garage.

El escenario escogido para esta memorable ocasión fue una vivienda de gran lujo ubicada en La Moraleja, diseñada por la respetada arquitecta y galerista Laura Gärna, quien recibió a los exclusivos invitados de Eneaverso con generosidad. La decisión de Javier Camacho, de curar esta exposición en un espacio cedido por la propietaria de otra galería no solo desafió las convenciones habituales, sino que también encapsuló la esencia misma de Eneaverso: un proyecto humano que busca trascender los límites del arte convencional y promover la evolución personal y social a través de la cooperación y la pasión por el arte.

Entre los asistentes se encontraban destacados coleccionistas, presidentes de compañías del Ibex y otros altos ejecutivos como Luis Amodio (Presidente de OHLA) o Javier Cremades (Presidente de Cremades & Calvo-Sotelo), empresarios de renombre, inversores de Turing Capital, Enzo Ventures o miembros del exclusivo Club 84, liderado por Borja Muñoz. También asistieron al evento referentes en el mundo de la moda como Ana Antic o Yolanda Sacristán.

En su discurso inaugural, Javier Camacho dedicó cálidas palabras de agradecimiento al empresario y coleccionista catalán Felipe Alayeto, por su gran apoyo a esta exposición en particular y al proyecto de Eneaverso en general. La elección de rendir homenaje a figuras que han contribuido significativamente a la mejora de la sociedad, promoviendo los valores de libertad, no pasó desapercibida para Felipe, quien como fundador de Redbar 24 horas, se ha convertido en el adalid de la libertad horaria en la industria hostelera española.

La implicación de marcas icónicas fue esencial para la distinción y la excelencia del evento. Esto subrayó la trascendencia de la sinergia entre el arte y el mundo empresarial. Macallan, reconocido por su distinguida reputación en el mundo del whisky escocés de malta, ofreció degustaciones privadas a grupos reducidos de entre 4 y 6 personas en la exclusiva bodega de la vivienda. Tequila 1800, conocido por su calidad y tradición, dispuso una barra en el jardín para los asistentes, donde prepararon sus exclusivos cócteles. Cervezas Alhambra, una marca imprescindible en eventos de esta categoría, también estuvo presente sirviendo copas de su exquisita cerveza artesana. Castro y González cautivó a los invitados con la maestría de su cortador de jamón, Roberto Díaz, quien destacó la excelencia del jamón ibérico de bellota de la marca. La Antigua de Fuentesaúco deleitó a los asistentes con su exquisita artesanía quesera. Bodegas San Ricardo, destacó por su refinada selección de vinos. Bang & Olufsen, referente en innovación tecnológica y diseño, se encargó del sonido y la imagen de la velada. Síntesis Digital, especialista en impresiones de arte de alta calidad, aportó su distintiva esencia, enriqueciendo así la experiencia artística con su propio legado y compromiso con la cultura.

Uno de los momentos más impactantes de la velada fue cuando el artista Martín Lagares esculpió en directo un retrato de la anfitriona en barro. Después de este espectáculo, los invitados pudieron presenciar cómo Lagares, haciendo honor al nombre de la exposición, transformaba un nuevo bloque de barro en otra obra de arte. En este caso, el busto del mono Beltrán, que servirá como molde para el trofeo de los premios de arte que presentará Eneaverso este año.

Fotografías de Fran Yitani