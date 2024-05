El 57% de los líderes empresariales cree que el impacto humano es más influyente que la IA en el trabajo

The Adecco Group presenta el estudio "Leading Through the Great Disruption" según el cual el 57% de los líderes empresariales encuestados aseguran valorar más las habilidades humanas irremplazables -creatividad, empatía y pensamiento innovador- que la tecnología y consideran que el impacto humano sigue siendo más influyente que la IA en el trabajo El 60% de los líderes empresariales espera que la IA ahorre trabajo, mientras que el 59% confía en que reduzca las tareas repetitivas, permitiendo así a los empleados enfocarse en el trabajo estratégico.

Más de la mitad de las empresas aún necesitan desarrollar un marco para utilizar la IA de manera ética. España es el país con menor porcentaje de empresas que dice tener ya un marco ético para el uso responsable de la IA (42%). Dato que contrasta con la creciente preocupación de los trabajadores consultados por el uso ético de la IA: el 51% de los empleados ve un riesgo en la IA utilizada de manera no responsable.

En términos de competencias demandadas, el estudio resalta que la competencia digital se vislumbra como la más requerida en los próximos cinco años (46%), seguida de conocimientos informáticos especializados en IA (45%) y alfabetización informática (42%).

A pesar de que más de la mitad de las empresas encuestadas proporcionan formación para mejorar habilidades de IA (57%), y que el 65% afirma ofrecer al menos orientación sobre cómo utilizar la IA en el trabajo, solo un tercio de los líderes planea formar a su plantilla actual para cubrir las carencias en competencias digitales y tecnológicas.

La tecnología avanzada y, en concreto, la IA generativa ha irrumpido en todos los sectores de la sociedad planteando retos que pueden afectar a las organizaciones y sus métodos de trabajo, presentándose como una herramienta clave para complementar al talento humano. Bajo esta perspectiva, The Adecco Group, el mayor grupo de talento comprometido con las personas, ha presentado el estudio global ‘Leading Through the Great Disruption’.[1]

La primera conclusión del informe es que los líderes consultados aseguran valorar más las habilidades humanas únicas e irremplazables -creatividad, empatía y pensamiento innovador- que la tecnología. Este énfasis en las fortalezas personales se refleja en una de las principales respuestas: el 57% de los líderes considera que el impacto humano sigue siendo más influyente que la IA en el lugar de trabajo.

En este contexto, el 60% de los líderes empresariales espera que la IA ahorre trabajo, mientras que el 59% confía en que ayudará a reducir las tareas repetitivas, permitiendo así a los empleados adoptar un enfoque más estratégico dentro de la compañía, al eliminar de sus tareas estas menos clave.

"A pesar del avance tecnológico, el factor humano sigue siendo fundamental en el ámbito laboral. Si bien la automatización puede encargarse de tareas repetitivas, el valor de las habilidades humanas como la toma de decisiones, la resolución de problemas y la interacción social es irremplazable. La inteligencia emocional, la empatía y la capacidad de comunicación son trascendentales y difíciles de igualar por cualquier tecnología. Por lo tanto, el equilibrio entre las nuevas tecnologías como la IA y las habilidades humanas es clave para el éxito en el lugar de trabajo del futuro", explica Alberto Gavilán, director de Talento de The Adecco Group.

En cualquier caso, la integración de la IA en el lugar de trabajo debe darse dentro de un marco ético y consciente, según arrojan los datos. A pesar de la necesidad evidente de establecer una estrategia de talento responsable, el estudio revela que más de la mitad de las empresas aún necesitan desarrollar un marco para utilizar la IA de manera ética y responsable.

España es el país con menor porcentaje de empresas que dice tener ya un marco ético para el uso responsable de la IA (42%). Dato que contrasta con la creciente preocupación de los trabajadores consultados por el uso ético de la IA: el 51% de los empleados ve un riesgo en la IA utilizada de manera no responsable.

"Las oportunidades de la IA deben ser impulsadas por un uso responsable de la tecnología. The Adecco Group cree que el enfoque debe basarse en los Principios de IA responsable, centrados en la ética, el valor de las personas, la seguridad y la transparencia, así como en la seguridad de los datos. Por ello, ha establecido un Comité de Ética con una orientación muy clara para respaldar todas las tecnologías que el Grupo utiliza o desarrolla, así como para implementar formación de reclutamiento sin sesgos en toda la organización para impulsar el uso responsable de la IA", señala Alberto Gavilán.

En cuanto a las habilidades más demandadas, el estudio resalta que la competencia digital va a ser la más requerida en los próximos cinco años (46%), seguida de conocimientos informáticos especializados en IA (45%) y alfabetización informática (42%).

Todo ello demuestra que el impacto de la digitalización en las empresas ha influido no solo a nivel tecnológico, sino también a nivel social y cultural, modificando la forma de trabajar y creando una nueva cultura empresarial, basada en valores como la innovación, la digitalización y la adaptación.

Para integrar eficazmente la IA en las empresas y formar parte de esta nueva cultura digital, es crucial la formación constante y continua de los empleados. Desde este punto de vista, el estudio señala que el 57% de los trabajadores asegura que sus empresas proporcionan formación reglada para mejorar habilidades de IA, mientras que el 65% afirma recibir solo orientación sobre cómo utilizar la IA en el trabajo.

Sin embargo, de cara al futuro, solo un tercio de los líderes planea formar a su plantilla actual para cubrir las carencias en competencias digitales y tecnológicas, lo que destaca la necesidad de adoptar un enfoque más proactivo en el desarrollo de talento tecnológico.

"Las personas deben estar en el centro de todo lo que The Adecco Group se hace para ayudar a crear una empleabilidad sostenible en el tiempo. Ante esta situación, se deben implementar urgentemente programas de formación y mejora de las competencias a gran escala, ya que las empresas que empoderan a los trabajadores, mejoran sus habilidades, y salvaguardan su bienestar, serán las más exitosas. Por lo tanto, hay que invertir en la formación y recualificación de todos los trabajadores y trabajadoras, apostando decididamente por la formación continua para adaptarnos al avance que supone la irrupción de esta tecnología y asegurarnos que nadie se queda atrás en esta preparación para el trabajo del futuro", concluye Alberto Gavilán, director de Talento del Grupo Adecco.

[1] Realizado en colaboración con Oxford Economics, se llevó a cabo entre octubre y diciembre de 2023. Ha abarcado a un total de 2.000 ejecutivos de alto nivel de 9 países: Canadá, Estados Unidos, Francia, Alemania, España, Reino Unido, Australia, Japón y Singapur.