5 razones para estudiar diseño de moda online, por MasterD

Debido al constante crecimiento de la industria de la Moda, cada vez más personas se interesan en prepararse para este sector y buscan opciones de formación que les permitan mejorar su perfil profesional. Sin embargo, la falta de tiempo y la ausencia de opciones presenciales adecuadas llevan a muchos a desistir.

Aquí es donde cobra importancia la formación online. En este contexto, MasterD ofrece múltiples cursos de Diseño de Moda basados en una metodología de aprendizaje en línea con un atractivo y completo campus virtual. A través de diversas actividades de acompañamiento, entrenamiento y preparación, los alumnos se preparan y evolucionan durante su formación, para responder a las necesidades actuales y futuras de un sector en constante evolución.

Motivos para estudiar Diseño de Moda online en MasterD Accesibilidad y flexibilidad horaria: la formación online de MasterD permite a los estudiantes acceder a las clases desde cualquier lugar del mundo y en el horario adecuado a sus preferencias. Esto es ideal para aquellos con responsabilidades laborales, académicas o familiares, ya que pueden estudiar desde la comodidad de su hogar o desde cualquier destino o incluso desde un lugar paradisíaco.

Compatibilidad y organización personal: los programas online son compatibles con diferentes horarios, permitiendo a los estudiantes organizar sus sesiones de estudio según sus horarios. El acceso permanente al material de estudio facilita un aprendizaje adaptable a las necesidades individuales.

De hecho, es posible parar una clase y echar atrás para volver a ver cómo está dibujando un detalle la profesora. Esta opción sería inviable si no fuera con esta metodología.

Conexión con una comunidad global: el campus virtual de MasterD abre una puerta a una comunidad global, donde los estudiantes pueden compartir inquietudes, establecer contactos y aprender juntos.

Además, la escuela organiza eventos propios, cómo el concurso anual CREAD en el que provoca la creatividad de los alumnos rompiendo con la rutina del curso y dándoles visibilidad, así como otras salidas, concurso o eventos externos en el mundo de la Moda, ofreciendo oportunidades para conocer a diseñadores reconocidos y al alumno a darse a conocer en el sector.

Actualización constante de contenidos: MasterD se mantiene a la vanguardia de las últimas tendencias y oportunidades en Moda, actualizando continuamente el contenido de sus programas educativos para adaptarse a las necesidades del sector. Esto asegura que los estudiantes reciban formación e información relevante y actual.

Aprendizaje de la mano de expertos: los cursos de MasterD permiten a los estudiantes aprender de expertos del sector como Lorenzo Caprile, Maison Mesa, Cristina Rodríguez, Pamolo Spain, María Escoté, entre muchos otros, proporcionando una experiencia de aprendizaje enriquecedora. Esta conexión con profesionales destacados es una ventaja significativa para el desarrollo profesional.

Prácticas en conocidas y reconocidas firmas y diseñadores: tras su aprendizaje, el alumno podrá tener su primera experiencia laboral formativa. Numerosos alumnos de la escuela son contratados y están trabajando donde han realizado sus prácticas como en Rosa Clara, Caprile, vestuario de la serie de TV Élite, etcétera.

Opciones de cursos de Diseño de Moda online MasterD ofrece varias opciones de cursos, incluyendo el Máster en diseño de Moda, el curso de diseño de Moda, el curso superior en diseño de Moda y patronaje, y el curso superior en diseño de complementos de Moda. Los futuros alumnos pueden elegir el programa que mejor se adapte a sus necesidades y a las demandas del sector.

Salidas laborales en múltiples sectores para los diseñadores de moda Un diseñador de Moda es responsable de crear prendas y complementos, definiendo, tanto la estética cómo los detalles técnicos: tejido, color, cremallera, botones, etc. Este profesional requiere de mucha inspiración y creatividad y de técnica para no diseñar “prendas imposibles”, por ejemplo un vestido imposible de probar por una cremallera demasiado corta.

En cuanto a las salidas laborales, los diseñadores de Moda pueden trabajar como diseñadores de vestuario para cine y teatro o TV, diseñadores de uniformes laborales, directores creativos, coordinadores de colecciones, ilustradores, editores de moda, coolhunters o docentes, entre otras salidas.

Además, una especialización en diseño de Moda o una formación completa en todas las fases del sector textil, permite trabajar en cualquier marca o empresa textil, o incluso crear una firma propia. El salario de un diseñador de Moda puede variar, oscilando entre 1.000 € y 3.544 €, dependiendo del tipo de empresa y el cargo. Por ello, un curso o máster en diseño de moda online representa una ventaja competitiva, permitiendo destacar en un sector en constante evolución.

La industria de la Moda es un sector en continuo crecimiento, con numerosas marcas en España y Europa buscando perfiles innovadores y creativos. Los cursos de MasterD ofrecen un sistema de aprendizaje eficiente y profesional, y flexible, que prepara a los alumnos para sobresalir en este campo.