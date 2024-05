KLINIK PM DISCOLASER; Una revolución en el tratamiento de hernias discales

KLINIK PM se ha consolidado como un centro monográfico de tratamiento del dolor y traumatología conservadora de Europa, innovando de nuevo, esta vez en el Tratamiento del Dolor con Tecnología DISCOLASER para patología de Columnas y Hernias Discales. Este prestigioso centro no solo cuenta con la tecnología más avanzada y un equipo humano altamente preparado, sino que también ha sido reconocido con más de 14 galardones nacionales e internacionales, lo que avala su excelencia en el tratamiento del dolor y la traumatología conservadora.

Especialización en Traumatología Conservadora y Tratamiento del Dolor en Alicante En KLINIK PM , la especialización en traumatología conservadora y el tratamiento del dolor, tanto agudo como crónico, se lleva a cabo con un enfoque avanzado centrado en tratamientos no invasivos o mínimamente invasivos . Este enfoque abarca todas las patologías ortopédicas y traumatológicas, así como cualquier síntoma doloroso, sea agudo o crónico, y es extremadamente efectivo en todo lo que refiere a patología de columna. El objetivo principal del centro es evitar cirugías que con frecuencia acarrean complicaciones a corto y largo plazo, y procedimientos agresivos, resolviendo los problemas de manera definitiva y previniendo el desarrollo de dolor crónico. Además, se esfuerzan por devolver al paciente su plena funcionalidad y movilidad.

Dr. Pablo Martínez: Pionero en Tratamiento del Dolor El Dr. Pablo Martínez, con una vasta experiencia en el campo del tratamiento del dolor y la traumatología conservadora, se ha convertido en un referente internacional en estas disciplinas. Ha desarrollado un protocolo exclusivo de tratamiento conservador y del dolor que incluye los principios de intervencionismo mínimamente invasivos, también conocidos como microterapia ortopédica. Este protocolo, denominado ORTHOMIK, es aplicado exclusivamente por el equipo de KLINIK PM, compuesto por 10 médicos altamente cualificados formados personalmente por el Dr. Martínez.

ORTHOMIK: Un Enfoque Innovador y Eficaz Diagnóstico Preciso y de Vanguardia

En KLINIK PM se busca e investiga un diagnóstico preciso al evaluar todos los componentes estructurales, funcionales y biomecánicos que influyen en el problema del paciente. Este examen clínico minucioso y el análisis exhaustivo aseguran que se identifiquen las causas del dolor de columna de manera efectiva. El servicio incluye un diagnóstico completo y de última generación, que abarca:

Resonancia Magnética: Para obtener imágenes detalladas de los tejidos blandos y estructuras de la columna.

TAC (Tomografía Axial Computarizada): Proporciona imágenes precisas de los huesos y articulaciones.

Estudio Biomecánico 360º: Un análisis exhaustivo que evalúa la postura y el movimiento, ayudando a identificar las causas del dolor y las disfunciones.

Tratamiento Específico (ORTHOMIK)

El tratamiento ORTHOMIK, centrado en el intervencionismo mínimamente invasivo, evita cirugías mediante el uso de un protocolo exclusivo de diagnóstico y tratamiento, combinado con la medicina regenerativa ORTHOMIZED. Este enfoque ha demostrado una eficacia superior al 90%.

Medicina Regenerativa Customizada (ORTHOMIZED) ORTHOMIZED utiliza productos biológicos autólogos, principalmente sangre del propio paciente, para elaborar una receta exclusiva y personalizada para cada paciente. Esta medicina regenerativa personalizada potencia la recuperación y regeneración de los tejidos afectados, utilizando factores de crecimiento y sueros autólogos, asegurando la máxima seguridad y efectividad en los tratamientos.

Guía de Imagen de Alta Precisión

Las infiltraciones y procedimientos intervencionistas se realizan con guía de imagen de alta definición, incluyendo ecografía, radiología, TAC y el sistema de fusión de imágenes FUSIÓN X. Esta tecnología de vanguardia permite intervencionismos y técnicas de la máxima precisión.

Técnicas Avanzadas y Recuperación

KLINIK PM combina la medicina regenerativa ORTHOMIZED con todas las técnicas intervencionistas mínimamente invasivas disponibles en la medicina moderna, como los sistemas de Radiofrecuencia (rizólisis) lesional, enfriada o pulsada, incluyendo el innovador sistema DISCOLASER, para el control de la patología de columna.

DISCOLASER: Una Revolución en el Tratamiento de Hernias Discales DISCOLASER, ofrecido por KLINIK PM, es una técnica revolucionaria diseñada para tratar hernias discales cervicales o lumbares sin recurrir a la cirugía, todo en una sola sesión. Este tratamiento láser de hernia discal se lleva a cabo bajo anestesia local y sedación ligera para garantizar la comodidad del paciente. Es un procedimiento completamente ambulatorio, con el alta médica otorgada en menos de una hora y solo requiere 24 horas de reposo relativo.

Los resultados de DISCOLASER son notables e inmediatos. Por un lado, a través de un efecto mecánico, puede reducirse e incluso eliminar la hernia discal, aliviando así la compresión nerviosa. Por otro lado, el efecto fotobiológico del láser contribuye a reducir la inflamación alrededor del nervio. Considerado por especialistas como una de las mejores alternativas para tratar hernias discales lumbares, cervicales o dorsales, DISCOLASER destaca por su rápida acción, baja invasividad y excelentes resultados a largo plazo, con más del 85% de efectividad, convirtiéndose en una opción a tener en cuenta para evitar intervenciones quirúrgicas.

El objetivo principal del tratamiento láser de hernia discal es reducir la inflamación y el tamaño de la lesión, lo que resulta en una mejora notable del dolor y la movilidad del paciente, permitiéndole retomar sus actividades cotidianas de forma rápida y satisfactoria, con tiempos de recuperación reducidos a solo unos pocos días.

Fisioterapia avanzada/ Rehabilitación/ Readaptación

Durante el tratamiento se inicia un protocolo de fisioterapia avanzada con equipamiento de alta tecnología, así como un protocolo rehabilitador y readaptador para estabilizar la columna, recomponer la fuerza y el movimiento, y mejorar la biomecánica para restablecer la completa normalidad del paciente. Este enfoque asegura que los pacientes puedan volver a sus actividades normales previas, ya sean sociales, laborales o deportivas, y también previene recaídas o la aparición del mismo problema en el futuro.

Tratamiento Quirúrgico y Casos Complejos

En el raro caso de que el paciente no se recupere con el tratamiento conservador (menos del 10% los casos), KLINIK PM cuenta con un equipo colaborador de cirujanos especializados en columna que realizan el tratamiento quirúrgico con las mayores garantías y trato preferente para sus pacientes.

Además, el protocolo SISTEMA OZ (Terapia de Reprocesamiento del Dolor) se utiliza para prevenir y tratar el dolor crónico de columna, ofreciendo un abordaje más amplio y completo.

Soluciones Personalizadas

KLINIK PM proporciona soluciones personalizadas para todos los pacientes, sea cual sea la causa de su dolor de columna. Con un enfoque centrado en el bienestar y calidad de vida del paciente, el equipo de KLINIK PM está preparado para brindar una atención de excelencia. Su compromiso es asegurar que cada paciente recupere su funcionalidad y disfrute de una vida libre de dolor.

Es posible contactar con KLINIK PM para una consulta especializada y comenzar un camino hacia una recuperación completa y duradera.