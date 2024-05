ZHERO® RETROFIT, ahorro sostenible y almacenamiento de energía con baterías de sal de cero impactos ambientales

De sencilla instalación y cero mantenimiento, es ideal para viviendas y oficinas que deseen minimizar su gasto en electricidad y disponer de una línea de Back Up (respaldo) que les garantice el suministro de energía necesario durante cualquier apagón Gracias al "ZHERO RETROFIT", el usuario puede disponer de un sistema de almacenamiento de energía sin tener que modificar su instalación FV o su inversor. La máquina, que además dispone de su propio inversor interno para gestionar la batería, puede conectarse al sistema FV del usuario y empezar a almacenar energía, y además ofrece una línea de Back Up para que no se quede a oscuras durante cualquier apagón. Disfrutando de la potencia de su batería y con posibilidad de descarga de hasta un 90% de la capacidad para alimentar las cargas esenciales de su vivienda.

SALT & SUN Energy, distribuidora en exclusiva para España y Portugal de la empresa italiana UNE (Universal Nature Energy), lanza al mercado ZHERO® RETROFIT, la mejor solución para optimizar el consumo eléctrico en una vivienda u oficina y hacer frente a cualquier posible apagón.

En su interior, esta máquina está dotada de inversor interno que gestiona su batería de sal de cero impactos ambientales. Gracias a su capacidad para almacenar y gobernar inteligentemente el flujo energético producido, ofrece al usuario la posibilidad de verter a la Red los excedentes de producción y optimizar el ahorro energético mediante la utilización de su batería, que le ayudará a minimizar el gasto en electricidad y lograr un paso importante hacia la independencia energética.

Entre las características técnicas de esta máquina destacan:

1.- Puede instalarse de forma rápida y sencilla, ya que solo hay que conectarla al sistema FV existente.

2.- No requiere de mantenimiento.

3.- Gracias a la "ZHERO WEB INTERFACE", permite al usuario consultar los parámetros de producción, consumo y vertidos del equipo en tiempo real. Así, a través de un teléfono inteligente, una tableta o una computadora, se puede acceder y analizar el funcionamiento y el estado de todos los elementos dentro de la máquina.

4.- ZHERO® Coste: ZHERO® RETROFIT garantiza la mejor opción de almacenamiento de energía.

5.- ZHERO® Restricciones: la máquina se puede integrar con otros elementos adicionales después de su instalación.

6.- ZHERO® Desperdicios: es capaz de gestionar de forma independiente el caudal de la fotovoltaica y el destino de la energía producida, sin desperdicios y optimizando el consumo de la vivienda o empresa.

En cuanto a su parte externa, el envolvente se presenta en colores gris y blanco, material de acero, mandos bajo ventana imantada.

Como particularidades técnicas, se destacan las dimensiones: de 600 mm ancho x 600 mm fondo x 1360 mm alto. Conexión: a la red eléctrica monofásica de 230 volt y 50 HZ, y a los sistemas fotovoltaicos incentivados con inversor de red ya instalado.

Otros factores técnicos a señalar:

Capacidad de acumulación: de 7,6 kWh a 19,2kWh.

Potencia Inversor en salida: 6kW, monofásico, Línea de Backup (5,5 Kwp).

Capacidad de almacenaje: escalable 7,6 – 9,6 – 15,2 o 19,2 kW

DOD : hasta 80% en condiciones on-grid.

DOC: 90% en condiciones backup

Rango de temperatura: -10ºC / + 40ºC Desde su creación, ZHERO® RETROFIT ha ido incorporando innovaciones tecnológicas que permiten a los clientes disfrutar de una exclusiva Línea de Back Up para hacer frente a los apagones. Esta función aún no está presente en otros sistemas.

Un pilar fundamental de la empresa fabricante, UNE (Universal Nature Energy), es la calidad. Así, entre sus garantías figuran la calidad en la fabricación, avalada por la norma ISO 9001- 2015 y, la calidad final del producto, garantizada por las certificaciones obtenidas, tales como CEI-021, UL y VDE.

La garantía es de 10 años, mientras que la vida útil de la batería puede superar los 20 años con posibilidades de regeneración.

Sobre SALT & SUN ENERGY

SALT & SUN Energy, S.L. (https://www.ss-energy.es/) es la empresa distribuidora en exclusiva para España y Portugal de la italiana UNE (Universal Nature Energy), fundada con el objetivo de lograr la independencia energética de la red pública. Su producto estrella, ZHERO® Engineered by UNE, único en el mercado, ha revolucionado el mercado energético. Se trata de un sistema de almacenamiento dotado con una superpotente batería de sal recargable y una interesante alternativa, que utiliza al máximo todas las posibilidades de la energía natural y es totalmente respetuosa con el medioambiente, además de segura, sencilla, sostenible y presentar una extensa autonomía a largo plazo.

Con sede en Barcelona, SALT & SUN Energy, S.L. dirige su actividad en España, principalmente, a los sectores Energético y de Arquitectura y Construcción, a través de sus productos y de sus soluciones "all in one" ON GRID y OFF GRID.

A nivel internacional, la sede principal de UNE se encuentra en Correggio (Italia). Sus soluciones ON GRID y OFF GRID mediante sistemas de almacenamiento innovadores, pueden adaptarse hoy en día en el mercado fotovoltaico a diferentes entornos en los sectores a los que actualmente opera: Energético, Arquitectura y Construcción e Industria. Sus reconocidos casos de éxito ya son numerosos en todo el mundo.