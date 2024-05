Las novedades 2024 mantienen el camino hacia el perfeccionamiento tecnológico que PRATS inició hace un siglo

Presentadas en una exitosa ExpoÓptica, la multinacional española lanza en 2024, innovaciones de gran calado en su marca de lentes progresivas VIMAX, pero también en las monofocales, y muestra, además, su fuerte apuesta en el área de instrumentos En 2024, el año de su primer centenario, PRATS continúa, como en los 99 anteriores, innovando, de acuerdo con el acrónimo que resume los valores de la empresa: Perfeccionamiento, Resistencia, Adaptabilidad, Transformación y Simbiosis. "No hay mejor manera, ni más breve, de definir lo que hoy es PRATS", valora Filipe Pires, Director General de la compañía.

En la reciente y exitosa ExpoÓptica, la multinacional española presentaba a los profesionales de la visión novedades tecnológicas en todos los ámbitos del diseño y la producción de lentes oftálmicas.

Así, las lentes progresivas VIMAX, diseñadas y calculadas de forma individualizada para responder a las diferentes demandas de visión de los usuarios, estrena novedades e incluso nuevas categorías, que impulsan el salto cualitativo que la marca está dando para subrayar la efeméride.

VIMAX ADAPTATIVE es la apuesta de PRATS por la Inteligencia Artificial. Los usuarios de progresivos son muy diversos. Con esta solución, la multinacional española tiene en cuenta en el diseño y fabricación las lentes individualizadas variables como si se van a adaptar a un primer usuario de progresivos o si es présbita iniciado, por citar solo unos ejemplos. De acuerdo con su proverbial lema, 'Focusing on you', con el que resume su dedicación al óptico, PRATS ha simplificado el proceso hasta hacerlo sumamente sencillo para el profesional de la visión, pero asegurando el éxito de las adaptaciones -menos de un 2% de inadaptaciones-. A partir de muy pocos datos específicos del usuario, que se vuelcan de manera rápida en una web app, la IA desarrolla una lente específica para ese paciente, teniendo en cuenta la experiencia en fabricación de lentes que PRATS ha almacenado en sus bases de datos durante los últimos 25 años.

VIMAX INFINITY es la nueva lente progresiva que permite una visión de lejos sin límites, pero también una visión lateral libre de distorsiones. PRATS ofrece esta solución a aquellas personas que, siendo usuarios de progresivos, necesitan la máxima calidad visual en visión de lejos. La lente VIMAX INFINITY resulta idónea, por ejemplo, para profesionales o deportistas que desarrollan buena parte de su actividad al aire libre. Para ellos, la multinacional española ha desarrollado un diseño ergonómico, que distribuye las aberraciones en la zona inferior de la lente, de forma que la máxima distorsión se alcanza lejos del pasillo de progresión. PRATS, además, ha conseguido esta extraordinaria nitidez en la visión lejana sin afectar la del resto de distancias.

VIMAX SE SYNAPTIC es una apuesta revolucionaria de PRATS, que tiene en cuanta no solo la fisiología del ojo, sino también cómo se procesan las imágenes en el cerebro. Con su nueva tecnología, PRATS potencia la estimulación sináptica ojo-cerebro para conseguir una visión más clara y natural, de manera instantánea y eficiente. Con este objetivo, PRATS incorpora al cálculo de las lentes toda la información que se extrae de la plataforma multimodal de análisis visual VIMAX AI WAVEFRONT integrando esos datos en el diseño de las lentes progresivas con el fin de asegurar la visión más clara, rápida y precisa del paciente. Con todo ello, la lente activa el sistema visual de manera armoniosa, generando calidad, comodidad y naturalidad en la visión.

Las lentes progresivas VIMAX también estrenan su primer Freeform mineral. Hasta ahora, las lentes progresivas minerales solo estaban disponibles para diseños clásicos de superficies predefinidas. Con la llegada de VIMAX FIT MINERAL, los fans de las lentes minerales pueden beneficiarse de las ventajas que ofrece un diseño Freeform hecho a medida de todos sus parámetros visuales, y de los de la montura escogida, como si se tratara de una lente orgánica. Las nuevas VIMAX FIT MINERAL incorporan las tecnologías Vision Adapt, que ya se aplican en las gamas homólogas en material orgánico. Son, por tanto, una garantía absoluta del más alto grado de adaptación y satisfacción para sus futuros usuarios.

Es difícil que las lentes monofocales esferotóricas convencionales puedan aunar rendimiento óptico y estética. La nueva MONOFOCAL A-TORIC de PRATS aúna una mayor estética y agudeza visual. El cálculo de estas lentes mejora sustancialmente la agudeza visual en toda la superficie, a la vez que aporta un mayor su confort y una mejor apariencia, con lentes más delgadas. La conjunción perfecta se logra gracias a una superficie cóncava atórica, diseñada punto a punto. De este modo, es posible calcular la atoricidad para cada receta de forma individual y para cada eje en particular, algo que resulta relevante en graduaciones con astigmatismo. Un avance extraordinario que llega a las ópticas sin perder la proverbial rapidez y flexibilidad en las entregas de PRATS, teniendo en cuenta que las lentes monofocales son las más vendidas del mercado.

Los consumidores valoran cada vez más un asesoramiento avanzado y personalizado cuando acuden a un centro óptico. VIMAX Al Smart Center simboliza la fuerte apuesta de la multinacional española por el segmento de los instrumentos en 2024 y no es solo un centrador innovador y preciso. VIMAX AI Smart Center facilita al profesional de la salud visual ventas de mayor valor gracias a la experiencia única que genera en la visita del usuario final al centro óptico. Su tecnología LIDAR (detección y alcance láser) permite mediciones digitalizadas sin contacto y sin necesidad del uso de un clip de montura. Además, el demostrador de lentes dinámico muestra con realismo al usuario los distintos diseños, materiales y tratamientos que existen para su caso, involucrándolo en el proceso de la adaptación y haciéndolo comprensible desde el principio hasta el final.

Todos estos lanzamientos estarán disponibles en la óptica en lo que resta de 2024.