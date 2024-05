NVIDIA RTX Remix, Cinema 4D, Audio2Face y más protagonizan las novedades de mayo de In the NVIDIA Studio

La edición de esta semana de In The NVIDIA Studio incluye nuevas aplicaciones y funciones aceleradas en la GPU e impulsadas por IA para creadores de todo el mundo, y todo ello junto con el controlador Studio de mayo, disponible para su descarga desde hoy Principales novedades creativas de mayo

Mozilla Firefox, el tercer navegador más popular de PC, ya es compatible con RTX VSR y HDR, incluyendo efectos de upscaling, de-artifacting y HDR mejorados con IA para la mayoría de los vídeos en streaming. Firefox se une a otros navegadores basados en Chromium, incluyendo Google Chrome y Microsoft Edge en ser compatibles con RTX Video.

NVIDIA RTX Remix para modding de juegos ahora incluye DLSS 3.5 con Ray Reconstruction para mejorar la calidad del trazado de rayos. NVIDIA RTX Remix permite a los modders capturar fácilmente los materiales del juego, mejorarlos automáticamente con herramientas de IA generativa y crear impresionantes remasterizaciones RTX con trazado de rayos completo. Los desarrolladores de juegos pueden descargar la beta de RTX Remix y ver vídeos tutoriales para empezar.

El software de modelado Cinema 4D de Maxon permite a los artistas de efectos de vídeo 3D y diseñadores de movimiento crear escenas complejas con facilidad. La integración de la Versión 2024.4 del software con los sistemas de Simulación Unificada de C4D permite ahora controlar los campos de emisión para modificar comportamientos con mayor precisión. Esta integración desbloquea la capacidad de orquestar interacciones de objetos con diferentes tipos de simulación. Estas simulaciones se ejecutan considerablemente más rápido en función de la GPU RTX utilizada.

La aplicación NVIDIA Omniverse Audio2Face para iClone 8 utiliza IA para producir animaciones faciales expresivas únicamente a partir de la entrada de audio. Además de generar animaciones de sincronización labial natural para diálogos multilingües, la última versión independiente admite animaciones multilingües de sincronización labial y canto, así como edición de espectro completo con controles deslizantes y un editor de fotogramas clave. Además de una sincronización labial precisa, las animaciones faciales mejoran significativamente con expresiones faciales matizadas. Combinando Audio2Face con el plug-in iClone AccuFACE, desarrollado por NVIDIA Maxine, Reallusion proporciona un enfoque flexible y polifacético de la animación facial, sentando las bases con pistas de audio y añadiendo sutiles expresiones con cámaras web.

Además de todas estas novedades en las aplicaciones, la artista china Yao Chan, una de las artistas 3D destacadas, entra en el estudio de NVIDIA para compartir sus creaciones en Blender 3D con una mirada al interior de su proceso para lograr su creación primaveral By The Window, en la que destacan las cosas pequeñas, brillantes y bonitas. Puedes descubrir más de Yao Chan y su proceso de creación en el blog In The NVIDIA Studio de esta semana.

Vídeos

RTX Remix - Remaster the Classics with RTX

Audio2Face - AI-Powered Facial & Lip Sync Animation | iClone