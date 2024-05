Goldenmac EDU Grupo K-tuin, expertos en soluciones tecnológicas Apple para centros educativos

Los sofisticados avances en el campo de la tecnología digital y las telecomunicaciones han favorecido el desarrollo de proyectos de educación, basados en herramientas y métodos flexibles, innovadores y eficientes. Por ello, hoy en día existe una creciente demanda de servicios de implantación en el sector educativo, donde se requieren soluciones óptimas en aspectos como tecnología de la información (IT), infraestructura, gestión de dispositivos móviles (MDM), etcétera.

Al respecto, una de las compañías más destacadas en este tipo de servicios es Goldenmac EDU Grupo K-tuin, empresa que se ha posicionado como referente en el diseño e implantación de planes tecnológicos educativos en España, gracias a su especialización en las ventajas que ofrece el ecosistema Apple.

Goldenmac EDU, consultoría especializada El equipo profesional de Goldenmac EDU presta un servicio de consultoría enfocado en diseñar y atender cada uno de los aspectos del flujo de trabajo, para asegurar que todas las etapas del plan se ejecuten de forma apropiada. En general, la compañía explica que sus servicios de implantación, instalación y configuración optimizan el uso de dispositivos para mejorar el aprendizaje, además de aprovechar las diversas funciones de privacidad, seguridad y productividad de los sistemas operativos iPadOS y Mac OS.

Apple School Manager Apple School Manager es un portal web fácil de usar que ofrece a los administradores de sistemas todo lo necesario para implementar el uso del iPad y el Mac en centros educativos. Se puede dar acceso a los alumnos y al personal docente a todos los servicios de Apple, así como configurar dispositivos, obtener apps y libros, y brindarles más herramientas a los profesores para que las clases sean más interesantes. Todo en un mismo lugar. Y todo de forma inalámbrica.

Masterización de dispositivos Apple Por otra parte, Goldenmac EDU ofrece un servicio de masterización, con el que ayuda a los clientes a registrar sus dispositivos con Apple School Manager y los configura en temas como ajustes de seguridad, restricciones, políticas, aplicaciones y contenido. Cabe destacar que estos perfiles de administración no se pueden manipular, lo que garantiza su seguridad. Es decir, los dispositivos quedan completamente listos para ser usados en el proyecto educativo de una manera sencilla y transparente para el centro.

Además, la empresa se encarga del registro de equipos en el programa de inscripción de dispositivos de Apple (DEP), que ayuda a instituciones educativas a administrar fácilmente sus dispositivos Apple. La compañía también ofrece asesoramiento sobre el Programa de Compras por Volumen de Apple (VPP), lo que permite que el cliente ahorre tiempo en la adquisición y distribución.

Por último, Goldenmac EDU pertenece a la red de Servicios Técnicos Autorizados de Apple, por lo que brindan una amplia experiencia en soporte y reparaciones para los centros educativos, de manera que estos no vean interrumpida su actividad y tengan siempre una cobertura excelente tanto para alumnos como para profesores.