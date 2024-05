Silver Tiger intersecta 1,0 metros de 12,851,5 g/t de plata equivalente dentro de 16,0 metros de 875,6 g/t en Veta Tigre y La Quilla

Silver Tiger Metals Inc. se dedica al descubrimiento, financiación y construcción de grandes proyectos de plata hidrotermal en México Silver Tiger Metals Inc. (TSXV:SLVR y OTCQX:SLVTF) (‘Silver Tiger’ o la ‘Compañía’) se complace en proporcionar una actualización sobre los primeros 95 pozos de perforación para el programa de perforación del Estudio de Pre-Factibilidad (‘PFS’ por sus siglas en inglés) en curso de la Compañía en el depósito Stockwork en su Proyecto El Tigre en Sonora, México. Estos nuevos resultados destacan la mineralización de alta ley bajo el piso del tajo abierto del PEA 2023 en la zona Keel y la expansión del tajo inicial del PEA hacia el norte.

El pozo de perforación ET-24-568 cortó 16,0 metros con una ley de 875,6 g/t de plata equivalente u 11,67 g/t de oro equivalente de 155,0 a 171,0 metros, consistente en 409,9 g/t de plata y 6,21 g/t de oro e incluyendo 1,0 metros con una ley de 12.851,5 g/t de plata equivalente o 171,35 g/t de oro equivalente de 161,0 a 162,0 metros consistente en 6.034,0 g/t de plata y 90,90 g/t de oro y en la Zona Keel (Figuras 1 y 2). El pozo atravesó la veta en El Tigre, situada a unos 15 m por debajo del suelo del tajo abierto del PEA y se denomina zona Keel.

A continuación se destacan las nuevas intersecciones en el yacimiento Stockwork, compuesto por las zonas Footwall, Hanging Wall y Keel de alta ley

Sondeo ET-24-570: 59,3 metros con una ley de 1,92 g/t de oro equivalente o 144,1 g/t de plata equivalente de 100,3 a 159,6 metros, consistente en 1,63 g/t de oro y 21,8 g/t de plata y 9,5 metros con una ley de 1,32 g/t de oro equivalente o 99,2 g/t de plata equivalente de 173,5 a 183,0 metros consistente en 1,32 g/t de oro y 0,5 g/t de plata. Estas intersecciones están situadas aproximadamente 150 metros más allá del extremo norte del tajo de arranque del PEA 2023.

o 144,1 g/t de plata equivalente de 100,3 a 159,6 metros, consistente en 1,63 g/t de oro y 21,8 g/t de plata y o 99,2 g/t de plata equivalente de 173,5 a 183,0 metros consistente en 1,32 g/t de oro y 0,5 g/t de plata. Estas intersecciones están situadas aproximadamente 150 metros más allá del extremo norte del tajo de arranque del PEA 2023. Perforación ET-23-563: 45,0 metros con una ley de 1,17 g/t de oro equivalente u 87,6 g/t de plata equivalente de 4,0 a 49,0 metros, consistente en 0,70 g/t de oro y 35,0 g/t de plata incluyendo 15,0 metros con una ley de 2,20 g/t de oro equivalente u 164,7 g/t de plata equivalente de 11,0 a 26,0 metros consistente en 1,01 g/t de oro y 89,0 g/t de plata de oro tanto en la Zona de Pared Colgante como en la Zona de Pared de Pie

u 87,6 g/t de plata equivalente de 4,0 a 49,0 metros, consistente en 0,70 g/t de oro y 35,0 g/t de plata incluyendo u 164,7 g/t de plata equivalente de 11,0 a 26,0 metros consistente en 1,01 g/t de oro y 89,0 g/t de plata de oro tanto en la Zona de Pared Colgante como en la Zona de Pared de Pie Perforación ET-23-552: 35,5 metros con una ley de 0,92 g/t de oro equivalente o 68,7 g/t de plata equivalente de 107,0 a 142,5 metros, consistente en 0,83 g/t de oro y 6,2 g/t de plata incluyendo 7,0 metros con una ley de 1,68 g/t de oro equivalente o 126,3 g/t de plata equivalente de 135,5 a 142,5 metros consistente en 1,66 g/t de oro y 1,9 g/t de plata en la zona Hanging Wall. El CEO de Silver Tiger, Glenn Jessome, declaró: "a medida que seguimos recibiendo resultados de ensayo prometedores, es evidente que el "Starter Pit" y la "Keel Zone" en desarrollo muestran una excelente ley y continuidad". El Sr. Jessome declaró además: "los resultados pueden aumentar la MRE actualizada asociada con el estudio a nivel de PFS que esperamos entregar en septiembre de 2024, lo que también disminuirá aún más el riesgo del Proyecto". El Sr. Jessome continuó: "Contemplamos poder tomar una decisión de construcción basada en nuestro próximo PFS".

Silver Tiger ha completado 24.500 metros de un programa de perforación de 25.000 metros centrado en ampliar los recursos minerales, mejorar la clasificación, completar las pruebas metalúrgicas y los estudios geotécnicos a medida que avanza de un proyecto de exploración a uno de desarrollo. El avance de la EPA de valor añadido está previsto que se publique en el segundo semestre de 2024

Entre los aspectos más destacados del programa de perforación del estudio de prefactibilidad en curso figuran los siguientes:

Ampliación de la mineralización conocida en un 10 a 15%, a las zonas de pared de pie y pared colgante, así como a la 'Quilla' de mayor ley en el fondo del pozo PEA asociada con las vetas El Tigre y SK

Conversión de los primeros dos o tres años de material mineralizado en la potencial ‘Zona de Stockwork de Arranque’ de Recurso Mineral Indicado a Medido

Conversión de una parte significativa de los recursos minerales inferidos de 2 km de longitud 'final' del pozo restringido por la PEA en recursos indicados

Finalización de la perforación metalúrgica mejorada del PFS, con muestras en curso de conminución y pruebas de lixiviación

Finalización de la perforación geotécnica reforzada PFS, con muestras en fase de pruebas. Sobre Silver Tiger y El Tigre Distrito minero histórico

Silver Tiger Metals Inc. es una empresa canadiense cuya dirección cuenta con más de 25 años de experiencia en el descubrimiento, financiación y construcción de grandes proyectos de plata hidrotermal en México. Silver Tiger posee el 100% de las 28.414 hectáreas del histórico Distrito Minero El Tigre, situado en Sonora, México. Las prácticas ambientales, sociales y de gobernanza basadas en principios son prioridades fundamentales en Silver Tiger.

Diaporama y presentación en 3D de VRIFY - Proyecto El Tigre de Silver Tiger

VRIFY es una plataforma que utilizan las empresas para comunicarse con los inversores mediante visitas virtuales de 360° a activos mineros remotos, modelos en 3D y presentaciones interactivas. Se puede acceder a VRIFY a través del sitio web y de las aplicaciones VRIFY para iOS y Android.

Más información en: https://vrify.com

La presentación se podrá ver a través de los siguientes enlaces: https://vrify.com/explore/decks/492 www.silvertigermetals.com.