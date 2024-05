Colección Refresh & Steam de Brabantia

La solución definitivamente para el planchado vertical que permite lucir looks impecables La hora de planchar ya no tiene por qué ser una tarea tediosa y laboriosa. Brabantia, líder en soluciones inteligentes para el hogar, presenta su nueva colección única en el mercado Refresh & Steam, compuesta por 6 accesorios disponibles en los colores Pepper Black y Grey, diseñados para obtener resultados óptimos en el planchado vertical de un modo sostenible.

El planchado vertical es una alternativa eficiente, para ahorrar espacio y tiempo, además de ayudar a prologar la vida de las prendas y mantener vivos los estampados. Definitivamente, es la solución idónea para aquellos que buscan eliminar arrugas de manera delicada y efectiva, sin la necesidad de recurrir a la plancha tradicional. Pero para ello se necesitarán los accesorios Refresh & Steam de Brabantia, para conseguir resultados óptimos y equiparables a la plancha tradicional:

Tabla para planchado vertical y Linn Compacto

Este dúo inseparable, con más de una funcionalidad, ofrece la posibilidad de recrear un centro de planchado ocupando tan solo el espacio equivalente a una baldosa. La Tabla para planchado vertical cuenta con una forma de hombro para que se pueda planchar verticalmente chaquetas, camisas y dejar las zonas más difíciles como hombros y cuellos impecables.

Además, cuenta con un lazo central para las camisetas y pantalones. Esta se acopla de una manera muy sencilla al Linn Compacto, gracias a sus correas de velcro.

El Linn Compactos es un perchero robusto y no dará ningún problema, permite colgar la ropa recién planchada y almacenar objetos en la balda inferior, ¡o incluso añadir algún elemento decorativo!

Tabla para planchado vertical plegable

Diseñada para simplificar la rutina, esta tabla innovadora permite eliminar las arrugas de las prendas de forma rápida y eficiente. Su diseño de doble cara permite abordar cada detalle por separado ejerciendo la presión necesaria. Además, cuenta con un gancho giratorio de 360° para que colgarla sea más flexible que nunca. Y cuando se termine, se pliega sin complicaciones para un almacenamiento compacto y con un tamaño perfecto de 40 x 85 cm. Este accesorio definitivamente es ideal para poder lucir looks perfectos aun estando de viaje.

Percha para planchado vertical

Su superficie sólida ayuda a ejercer presión para obtener los mejores resultados en cuellos y hombros de forma rápida y sencilla. Esta percha se puede utilizar por las dos caras y también tiene un gancho giratorio 360°. Además, es un producto multifuncional para usar con un perchero, un soporte o cualquier gancho.

Alfombrilla para colgar y planchar verticalmente

Ahora se puede transformar cualquier puerta o armario en un área de planchado vertical con la Alfombrilla para colgar y planchar verticalmente de Brabantia. No habrá arrugas con esta solución práctica y eficiente. Simplemente, se despliega la lona, se cuelga en la puerta de la habitación o del armario, y listo. Los ganchos de acero inoxidable se adaptan a puertas de 2 a 4 cm de grosor y se mantienen firmes en su lugar gracias a la capa de espuma protectora. La Alfombrilla cuenta con una superficie sólida que facilita el planchado. Se podrán obtener resultados impecables en menos tiempo. Sus tres trabillas ajustables y su tamaño de 50 x 100 cm permiten alcanzar todas las partes de las prendas con comodidad y conseguir resultados impecables. Además, su diseño ergonómico permite ajustar las trabillas según la altura de trabajo ideal. Cuando se termine, simplemente se pliega y se guarda.

Galán de noche

Este elegante y práctico accesorio es ideal para dejar lista la ropa para el día siguiente o simplemente para airear la ropa del día, ahorrando espacio, además de poder ubicarlo allí donde convenga en el momento. El Galán de noche dispone de 3 barras para la ropa, la parte superior tiene forma de hombro y es ideal para las chaquetas, americanas, blazers y también cuenta con un gancho para colgar las prendas en perchas.

Está disponible en Blanco y Negro.

Para más información sobre la colección Refresh & Steam de Brabantia, visitar www.brabantia.com