DevOps, la transformación de las empresas a través de la automatización de tareas

En un escenario empresarial cada vez más competitivo, la adopción de tecnologías se vuelve imprescindible para mantenerse a la vanguardia. En este contexto, las estrategias de DevOps emergen como un pilar fundamental para optimizar los procesos y reducir costos, ayudando a las empresas a adaptarse a los cambios El término DevOps proviene de las palabras development (desarrollo) y operations (operaciones). La cultura DevOps, es una filosofía de trabajo que busca acercar o unificar dentro de una compañía el desarrollo o construcción de software (Dev), y la administración de sistemas (Ops).

Algunas de las actividades que realizan estos dos equipos de trabajo son:

Desarrollo: Análisis de requisitos del software, diseño arquitectónico, codificación, pruebas, integración, pruebas de aceptación.

Operaciones: Instalación, actualización, migración, monitorización, administración de configuración, soporte. La implementación de estrategias de DevOps y en aquellos que requieren de una capa de seguridad en particular como DevSecOps, ha demostrado una reducción del 55% en los gastos TI, además de una mejora significativa en la calidad de los productos, generalmente software (61%), y una reducción en los fallos/defectos de implementación (57%). Estos datos reflejan el potencial de esta estrategia, especialmente considerando que muchas empresas se encuentran en etapas iniciales de adopción.

También existen obstáculos que impiden alcanzar su máximo potencial y algunos de los desafíos como son:

Falta de una estrategia claramente definida

Falta de experiencia en su implementación

Incorporación de características y controles de seguridad

Complejidad en la integración con otras soluciones

Falta de experiencia por parte de los usuarios que se integran en el proceso ¿Qué no es DevOps?

DevOps está enfocado a acercar el mundo de los desarrolladores y los administradores de sistemas, con un conjunto de mejores prácticas para la producción de aplicaciones en la nube, orientadas a la integración continua y la liberación frecuente del código. Pero también es importante saber distinguir lo que no es:

No es un puesto de trabajo, o un rol específico. En algunas ocasiones se puede observar ofertas de trabajo del tipo "responsable DevOps", pero como se ha podido ver, se trata más bien de una cultura que abarca al conjunto de miembros del equipo, y no a un perfil específico diferenciado del resto. No es una categoría de herramientas. DevOps no se ocupa tanto de herramientas específicas, como de la manera de organizar el trabajo, que permite un desarrollo y despliegue continuo del producto software. No es sinónimo de integración continua. El hecho de que un proyecto realice integraciones continuas no significa que exista una cultura DevOps implantada en la organización. No es simplemente un término de moda. DevOps da una respuesta a la necesidad actual de adaptarse a los cambios del entorno de manera temprana y manteniendo un nivel de calidad. ¿Por qué una empresa necesita seguir la metodología DevOps?

Sencillo y de sentido común. Es la metodología que da respuesta a cada una de las áreas en función de sus competencias y necesidades productivas, de manera que a través de la interconexión de todas ellas, se pueda verificar que los procesos son medibles, repetibles, mejorables y sobre todo estables.

En este sentido, Qualoom Expertise Technology se posiciona como un aliado estratégico y de referencia en el ámbito nacional e internacional en la definición e implementación de estrategias de DevOps y DevSecOps, logrando llevar a término el conjunto de buenas prácticas y así como el empleo de las herramientas que se necesitan para que todas las áreas de la organización se beneficien de esta metodología.