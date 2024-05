Ideas para sacar partido a un viaje a Interlaken, con Jungfrau Railways

Spiez, una ciudad de cuento al borde del lago Thun, y tres propuestas para los amantes de la aventura Con todo lo que hay para ver y disfrutar en Interlaken, en el Oberland bernés -la región más elevada del cantón de Berna en Suiza- la decisión a veces puede ser difícil. Pero Spiez, una joya en las orillas del impresionante lago Thun, se presenta como el punto de partida perfecto para una emocionante aventura por la región de Interlaken, de la mano de Jungfrau Railways.

Antes de subir al tren, hay que visitar esta deliciosa localidad que se antoja irresistible. Y es que Spiez, con su bahía considerada una de las más bellas de Europa, cautiva a los visitantes con su encanto pintoresco. Recorrer sus calles es un viaje en el tiempo, especialmente el Castillo de Spiez, que domina la bahía. La visita al Museo de Historia Local y Viticultura de Spiez, y una oportunidad para probar el rico vino local de Spiez son experiencias imprescindibles. Y para saber más de estos vinos, existe la posibilidad de realizar una actividad de viticultura para conocer la segunda bodega más grande del cantón de Berna y descubrir la tradición vitícola de la zona que se remonta al siglo XIII.

En general, las vistas espectaculares están aseguradas en Interlaken. Y si se trata de Spiez, las mejores vistas son las que se divisan desde la cima de las suaves colinas que rodean la ciudad, a las que se puede acceder fácilmente a pie o en bicicleta eléctrica. Muy recomendable es el sendero lacustre a Faulensee, que forma parte de la ruta circular que puede realizarse por los alrededores.

Para sacar partido al lago existen opciones diversas y para todos los gustos, que van desde un relajante paseo en barco hasta la posibilidad de practicar deportes acuáticos, disfrutar del lago a bordo de un kayak, hacer stand up paddle, esquí acuático o windsurf. Sea cual sea la actividad elegida, seguro que es memorable.

"Todos al tren". La aventura continúa, esta vez con el tren de Jungfrau Railways como protagonista, que hay que tomar en la estación de Interlaken Ost. Así, entre las diferentes opciones disponibles, destacan las rutas de senderismo que pueden realizarse desde Schynige Platte y, por otro lado, las actividades de aventura en Grindelwald-First – Top of Europe.

Tras un recorrido en el tren cremallera de algo más de siete kilómetros hasta la estación de montaña de Schynige Platte, a casi 2000 metros de altitud, las opciones de aventura son diversas, desde realizar rutas de senderismo a descubrir las tradiciones de la zona. Así, la ruta panorámica que parte desde Schynige Platte es, según muchos, la que ofrece las mejores vistas de Eiger, Mönch y Jungfrau, las cumbres que presiden majestuosas la región, y del lago Brienz. La ruta, que puede realizarse desde el 15 de junio hasta el 20 de octubre, tiene unas dos horas y media de duración y no presenta gran dificultad, por lo que es apta para todos los niveles y edades. El inicio está en el restaurante de montaña Bergrestaurant, ubicado justo encima de la estación de tren, y transcurre por lugares y miradores espectaculares. De regreso a la estación o, antes de la ruta, es recomendable visitar el Jardín Alpino que, a lo largo de un kilómetro aproximadamente, muestra la impresionante riqueza botánica de los Alpes.

Y para aquellos con un nivel más avanzado, y que quieran vivir una verdadera aventura de esas que deben hacerse al menos una vez en la vida, sin duda la recomendación es hacer la ruta Schynige Platte-Faulhorn-First. Una ruta de altura, de seis horas de duración, que desde la cumbre de Schynige Platte, va ascendiendo suavemente hasta la cumbre del Faulhorn donde la vista panorámica es espectacular. Desde allí desciende hasta la estación de la cumbre del teleférico Grindelwald-First, pasando por el lago Bachalpsee.

Por último, la tercera propuesta es Grindelwald-First – Top of Adventure. Para llegar a First hay que coger una telecabina, y allí comienza la aventura para aquellos que quieren vivir emociones fuertes. El Paquete Aventura ofrece viajes ilimitados en la telecabina y hasta dos actividades a elegir entre First Flyer, una variante del Flying Fox en la que hasta cuatro personas, perfectamente aseguradas, recorren los 800 metros de cable de acero desde First hasta Schreckfeld a una velocidad máxima de 84 kilómetros por hora; First Glider, un águila que permite a un máximo de cuatro pasajeros surcar el paisaje montañoso a gran velocidad; el divertido First Mountain Cart que desciende con seguridad por la montaña recorriendo una carretera natural de 3 km de longitud, apto para todos los públicos; y First Scooter Trottibike, una mezcla de scooter y bicicleta con la que se recorren a toda velocidad los prados entre Bort y Grindelwald, y que también ofrece mini-trottibikes para los más pequeños.

Con Jungfrau Railways la emoción está asegurada, y el Jungfrau Travel Pass ofrece viajes ilimitados de 3 a 8 días a todos los destinos y un precio especial para el viaje al Jungfraujoch – Top of Europe.

Para completar esta escapada a Interlaken repleta de aventuras, el Belvédère Strandhotel en Spiez es un hotel ideal para descansar, realizar actividades en la zona, desconectar en su spa o disfrutar de la rica gastronomía local en su restaurante.